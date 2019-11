Przyjęłam propozycję PiS zostania sędzią Trybunału Konstytucyjnego - powiedziała PAP prof. Elżbieta Chojna-Duch. Dodała, że będzie strzegła zasad praworządności i demokratycznego państwa prawa.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki powiedział w poniedziałek PAP, że w piątek klub PiS zgłosił kandydatury na sędziów TK: Stanisława Piotrowicza, Krystyny Pawłowicz i Elżbiety Chojny-Duch.

3 grudnia 2019 r. kończą się kadencje trzech sędziów TK: Marka Zubika, Piotra Tulei i Stanisława Rymara.

"Przyjęłam propozycję (PiS - PAP), i jako prawnik i nauczyciel akademicki, czuję się zaszczycona" - powiedziała PAP w poniedziałek Chojna-Duch. Zapewniła, że jeśli parlament zaakceptuje jej kandydaturę, to będzie "strzegła zasad praworządności i demokratycznego państwa prawa". "Jako specjalista od finansów publicznych będę dbała o interesy gospodarcze państwa. Zapewniam, że będę sędzią niezależnym w apolitycznym organie, podobnie jak przez sześć lat byłam w Radzie Polityki Pieniężnej" - podkreśliła.

Elżbieta Chojna-Duch to prawniczka, która w latach 2002-2007 wchodziła w skład kolegium Najwyższej Izby Kontroli, od 1994 do 1995 i od 2007 do 2010 (z rekomendacji PSL) pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów. W latach 2010-2016 była członkinią Rady Polityki Pieniężnej.

