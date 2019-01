Elżbieta Kruk broni "Wiadomości": Czy padło tam kłamstwo?

"Czy tam jakieś słowo nieprawdy padło? Gdybyśmy żyli w idealnym świcie, to ja się zgadzam. To może nie był ten dzień, tak? Musimy rozpatrywać wszystko w kontekstach" - przekonywała dziś w RMF FM Elżbieta Kruk, szefowa sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, członkini Rady Mediów Narodowych, komentując budzące kontrowersje wydanie "Wiadomości" z dnia śmierci Pawła Adamowicza.

Zdjęcie Elżbieta Kruk /Bartosz Sroczyński /Archiwum RMF FM Wideo youtube

Posłanka PiS była pytana m.in. o telewizję publiczną i jej relacje dotyczące ataku na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Pewnie jakieś uwagi zawsze można mieć, ale ja myślę, że się zachowała jak należy. W ostatnim czasie nie mam zbyt dużo uwag do telewizji publicznej. W przeciwieństwie do wielu, wcale nie będę tak bardzo krytykowała tych sławetnych 'Wiadomości". Uważam, że hejt w ostatnich dniach poszedł głównie na telewizję publiczną, a nie odwrotnie - mówi gość Roberta Mazurka.

Reklama

Robert Mazurek RMF FM: Wielki sukces zimnej wojny, pani zdaniem film ma szanse na którąś z nagród?

Elżbieta Kruk: konkurencja jest dużą, ale mam nadzieję, że film ma szansę.

Film, reżyseria czy zdjęcia?

Mam nadzieję, że wszystkie trzy. oczekujemy wiele.

To jest i tak już ogromny sukces. Chyba żadne polski fil nie dostał trzech nominacji do Oskara. to jest nieprawdopodobne. Ten film widziało w Polsce bardzo wielu jak na dość trudny w sumie kameralny film, bo 800 tysięcy osób.

Interesując film to się myślę łatwo rozchodzi. jedni drugich ściągają do kina. Cieszymy się z tego.

Cieszymy i z ta radością zostańmy i trzymajmy kciuki. Może rzeczywiście i Oskar powędruje w polskie ręce. Bardzo potrzebujemy nagrodowego pojednania zgody. To są teraz słowa powtarzane przez wszystkich polityków. Premier apelował o szacunek i rozwagę, a ja spytam, czy za tymi słowami poją jakieś czyny.

Ale czyje czyny panie redaktorze?

Wasze, bo trzeba zaczynać o siebie. Chciałaby Pani żeby teraz wszyscy stanęli w szeregu opowiedzieli PRZE-PRA-SZA-MY?

Nie, nie, nie - to prawda, jest wielu na scenie politycznej zapomina, że powinniśmy rachunki sumienia robić i zaczynać o siebie. Mnie wydaje się, że próbowaliśmy się otworzyć, np. Pakiet demokratyczny. Próbowaliśmy to przeprowadzić, ale jak to się skończyło to ja przypomnę.

Pakiet demokratyczny, to teraz wyjaśnijmy naszym odbiorcom, to był taki projekt, właściwie jeszcze pomysł kiedy PiS był jeszcze opozycją, mówił, że w sejmie powinny być przepisy dając opozycji więcej praw. Jak PiS wygrał to o pakiecie zapomniał.

Nieprawda, bo ustawa jest. Tylko to się skończyło 16 grudnia okupacją sejmu.

Gdybyście chcieli przeprowadzić, to byście to w kwadrans przeprowadzili, co nie raz pokazywaliście.

Jeszcze raz powtórzę, że wola nam osłabła po tym co się stało 16 grudnia, czyli okupacji sejmu, złamaniu przez opozycję wszelkich zasad parlamentaryzmu.

Czy jest szansa na powrót do idei pakietu demokratycznego.

Mam nadzieję, ja bym chciała aby ta debata trwała. Ja jestem wielokadencyjnym posłem. Pamiętam, że było inaczej w sejmie było więcej dyskusji, więcej merytorycznej pracy takiej wspólnej. Tęsknię do tego chciałabym byśmy wrócili do tego.

Czy chciałaby Pani żeby uchwalono pakiet demokratyczny.

To powiedziałam.

Nie było to całkiem oczywiste. To byłby jeden z tych czynów, ze słowami, że teraz będzie szacunek, rozwaga, pojednanie oraz zgoda.

To może być jeden z tych czynów. Przede wszystkim kochamy ich.

To już był taki polityk., który politykę miłości deklarował - nazywał się Donald Tusk. Nie wiem czy Pani pamięta.

To wszystko odwrotnie należy rozumieć niż jest mówione, przez niektórych polityków.

Więc jeśli pani mówi, że kocha to tak naprawdę chce ich wymordować?

Nie jak ich kocham, ale skoro wspomniał pan premiera Tuska, no to przypomnę, że to on wprowadził jako zasadę prowadzenia polityki - myślę, że możemy to nazwać - nienawiścią. Dzielenie społeczeństwa, mohery, itd... a to co się stało po Smoleńsku to...

Jak już zaczniemy rozmawiać o tym kto zaczął, to nie skończymy tej rozmowy. Wie Pani, że każdy ma swoją teorię. Jedni powiedzą, że zaczęła Platforma inni, że zaczął PiS. Czy telewizja polska zdała egzamin po śmierci prezydenta Pawła Adamowicza?

Pewnie jakieś uwagi zawsze można mieć, ale ja myślę, że się zachowała, jak należy.

A jakie uwagi może mieć członek Rady Mediów Narodowych?

W tej chwili, w ostatnim czasie, to nie mam zbyt dużo uwag do telewizji publicznej. W przeciwieństwie do wielu - wcale nie będę tak bardzo krytykowała tych Wiadomości sławetnych.

Nie będzie ich pani krytykowała?

Nie, nie. Wprost przeciwnie. Uważam, że hejt głownie w ostatnich dniach poszedł na telewizją publiczną, a nie odwrotnie.

Tak, hejt poszedł na telewizję publiczną, po tym, co zrobiła w poniedziałek.

Ale co zrobiła telewizja publiczna?

Wie pani, ja widziałem te wiadomości akurat w poniedziałek. Nie musiałem ich odtwarzać. Rzadko zdarza mi się oglądać telewizję. Wtedy obejrzałem ją dość dokładnie. I powiem pani tak - bylem zdumiony, bo Fakty TVN, którym zdarza się jechać po bandzie, tego dnia zupełnie były czyściutkie i eleganckie. Oglądam sobie Wiadomości i widzę oczyma.. ja nie wierzą po prostu. Szło już całkiem dobrze. Już przez 10 minut wytrzymali i na końcu, jak ten skorpion tego osła, przy przejściu przez rzekę, musieli capnąć i paść.

To krokodyl.

Nie. Wie pani, jest anegdota o tym, że niósł osioł skorpiona.

Ja znam, że krokodyl przez Nil przewoził.

Wszystko jedno, kto kogo woził. W każdym razie...

Skorpion ugryzł.

...W każdym razie szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji mówi, że taki materiał nigdy tego dnia nie powinien się pojawić. A taki nigdy, dlatego że był materiałem stronniczym.

To znaczy - przepraszam - ale czy tam jakieś słowo nieprawdy padło? Gdybyśmy żyli w idealnym świcie to ja się zgadzam. To może nie był ten dzień, tak? Musimy rozpatrywać wszystko w kontekstach, tak więc na przykład...

Pani poseł, ale czy stronniczość jest normą? Jeżeli ja...

A co znaczy stronniczość?

Pani nie wie, co to znaczy stronniczość?

A czy tam było coś nieprawdziwego w tym materiale?

Nie, półprawdy to całe kłamstwo. Czy zna pani tę zasadę?

Znam tę zasadę, ale nie widzę jej.