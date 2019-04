"Jest decyzja, że będzie rekonstrukcja rząd. Jeszcze przed wyborami" – mówi w Porannej rozmowie w RMF FM Elżbieta Kruk. "Są rozmowy, są konsultacje. To musi być płynne, odpowiedzialne, robione w zaciszu gabinetów, nie w mediach" – zauważa gość Roberta Mazurka.

Robert Mazurek, RMF FM: Pani poseł, dzisiaj rocznica śmierci Jana Pawła II. Pewnie wszyscy pamiętamy ten dzień sprzed, jeśli dobrze liczę, 14 lat.

Elżbieta Kruk: - Tak, dokładnie pamiętamy. To jest jeden z takich kilku dni w życiu, który się zapamiętuje.

A nie ma pani wrażenia, że macie pewien kłopot z testamentem Jana Pawła II.

- Mamy kłopot z testamentem Jana Pawła II? Tak mi się nie wydaje.

To ja pani przypomnę jedną z takich głównych opok nauczania Jana Pawła II był szacunek do życia, cywilizacja życia kontra cywilizacja śmierci. PiS w poprzedniej kadencji, opozycyjny PiS, był za zakazem aborcji. Obecny PiS nawet nie tyle nie chce zagłosować za zakazem aborcji całkowitym, ile nie chce nawet na ten temat dyskutować.

- To są panie redaktorze tylko słowa. My jesteśmy przeciwko aborcji. A jeśli chodzi o pamięć i testament Jana Pawła II to proszę się nie bawić w prezesa Władysława Kosiniaka-Kamysza. Naprawdę.

Koło PSL Młodych Warszawa-Mokotów zawsze o tym pamięta. Ale tak mówiąc poważnie, to ma pani rację - to są tylko słowa. Pani partia mówi, że jest za życiem, ale to są tylko słowa, a nie czyny.

- To są czyny, panie redaktorze. Nawet nie tylko czyny, tylko to jest świadomość konsekwencji. Wiemy co będzie i jakie będą skutki dla sprawy aborcji, jeśli się rozpocznie wojna religijna na ten temat. I tak jest, panie redaktorze.

Ja w tej sprawie nie chcę pani rozliczać z tego jak głosujecie, bo nie głosujecie wcale.

- A istotna jest jaka będzie konsekwencja.

No właśnie, zobaczymy konsekwencję przy urnach wyborczych, czy wyborcy będą pamiętać.

- To na pewno.

Zamach na Wojciecha Kudelskiego, bo to jest jednak jakieś horrendum. Trzy miesiące temu zginął prezydent Adamowicz, teraz...

- Wydawałoby się, że to coś może...

No tak, że to kogoś otrzeźwi, ale widocznie nauczyło to ludzi, że się w ten sposób załatwia swoje sprawy.

- Obawiam się trochę, bo to jest taki trend światowy. W Polsce się to nie zdarzało, wydawało się, że żyjemy w jakiejś niszy spokoju. Okazuje się, że nie. Trzeba się zastanowić, zrobić coś z debatą publiczną.

No dobrze, ale pani się obawia o swoje niebezpieczeństwo?

- Ja nie należę do tchórzliwych.

Czyli pani się nie obawia. Tak a propos, prezydentowi Siedlec mówimy, że jesteśmy z panem i życzymy powrotu do zdrowia, bo to jest jakiś koszmar i horror.

- To jest najważniejsze. Straszne to jest.

Porozmawiajmy o polityce. Czy wy, posłowie PiS-u, jesteście informowani o planach rekonstrukcji rządu?

- Jesteśmy informowani.

Przez kogo? Przez media?

- Nie, jest rozmowa w partii.

Co pani już usłyszała? Co pani wie? Co chciałaby pani powiedzieć naszym słuchaczom? Pani wyborcom?

- Ja oczywiście nie powiem o żadnych konkretach...

To oczywiste, jasne, że "nic nie powiem".

- ...wiadomo, że jest decyzja, że będzie rekonstrukcja. Są rozmowy, są konsultacje. To jest...

A to już jeden konkret - jest decyzja, że będzie rekonstrukcja.

- Tak.

Jeszcze przed wyborami.

- Tak.

Ja słyszałem, że ta rekonstrukcja ma być jeszcze przed Wielkanocą.

- To jest taki proces niełatwy, bo to trzeba jakieś konsultacje przeprowadzić...

Trzeba by kogoś zwolnić, to nie jest łatwe.

- ... zaprojektować, żeby to było płynne i żeby nie zakłócało pracy rządu. To musi być odpowiedzialne. I raczej robione w zaciszu gabinetów, nie w mediach.

Ale jednak wyborcy mają takie poczucie, że coś się dzieje za nimi, że są jakieś dziwne targi. Ludzie chcieliby wiedzieć.

- Ale ja myślę , że wyborcy rozumieją tę sytuację, że zbliżają się wybory, że będzie rekonstrukcja. Ja nie wiem czy rzeczywiście dla wyborców jest takie istotne czy będzie za tydzień, dwa.

Myślę, że jest ważne dlaczego ona ma nastąpić. I ja mam takie pytanie o przyczynę tej rekonstrukcji.

- Jedna jest oczywista, prawda?

Tak, trzeba się pozbyć Anny Zalewskiej, to jest ta oczywista przyczyna.

- Są wybory do europarlamentu, mamy kilku ministrów na listach, panie redaktorze, to jest fakt - tego się nie uniknie.

Wielce szanowna pani poseł, mówiliśmy...

- A dlaczego mamy się chcieć pozbyć pani minister Anny Zalewskiej, która realizuje program Prawa i Sprawiedliwości?

Może np. dlatego, że ta realizacja spowodowała wielkie kłopoty.

- No ale wiedzieliśmy, że to nie jest proste. Taka reforma. To jest ogromne przedsięwzięcie logistyczne, no to jakieś kłopoty musi powodować. Nie powiem, panie redaktorze, że teraz te strajki czy groźba strajków nauczycieli to jest właśnie w związku z tą reformą.

Nie, oczywiście. To jest w związku z grawitacją.

- No ale dlaczego ma być w związku z reformą? Przecież my wiemy, jakie są postulaty i wiemy, kto jest inicjatorem tej sytuacji.

Kto?

- Związek Nauczycielstwa Polskiego z panem Broniarzem, który tak naprawdę nie jest związkowcem, tylko politykiem...

Działacze Solidarności poczuli się bardzo dotknięci, bo to oni bardzo ostro...

- Teraz już jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy są wprowadzone obie strony, więc to jest zupełnie co innego, ale zaczynało się tak...

Chcecie nauczycieli przytrzymać, prawda?

- To są panie redaktorze, proszę państwa dwie różne sprawy: kwestia nauczycieli, ich zarobków, a kwestia tego, co robi pan Broniarz, przedstawiając takie warunki, które są nie do spełnienia - i on o tym wie. Czyli chce doprowadzić do strajku.

Pani poseł, 667 mln - tyle jest na stole, powiedziała wczoraj Beata Szydło. Kupa pieniędzy, nic, tylko brać i nie marudzić. Ja pani powiem, ja znalazłem drugie tyle, nawet więcej - 860 mln podobno ma trafić do samej telewizji z tej dodatkowej darowizny budżetowej, którą przegłosowaliście na ten rok. Za te pieniądze można przekopać Mierzeję Wiślaną albo można te pieniądze dać na podwyżki nauczycieli. Nie, wydaliście na propagandę partyjną.