Elżbieta Rafalska dementuje informacje o pracach nad "1000 plus"

Nie trwają żadne prace dotyczące zmian wysokości świadczenia przyznawanego w ramach programu "Rodzina 500 plus" - podkreśliła we wtorek szefowa resortu pracy Elżbieta Rafalska, odnosząc się do informacji medialnych o planach podwyższenia świadczenia.

Zdjęcie Minister Elżbieta Rafalska /Andrzej Hulimka /East News

W ostatnim czasie media podawały informacje o pracach w resorcie rodziny pracy i polityki społecznej nad zwiększeniem świadczenia wychowawczego z 500 zł do 1000 zł.

Reklama

"W związku z pojawiającymi w mediach informacjami dot. zwiększenia wysokości świadczenia wychowawczego informuję, że nie trwają żadne prace dotyczące zmian wysokości świadczenia przyznawanego w ramach programu 'Rodzina 500'" - podkreśliła w oświadczeniu zamieszczonym na stronie internetowej Rafalska.

Przypomniała, że trwa przyjmowanie wniosków i wydawane są decyzje przyznające świadczenie w wysokości 500 zł na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 października 2018 do 30 września 2019 r. Rafalska zaznaczyła, że ministerstwo rodziny na bieżąco monitoruje realizację programu i jego efekty.

Do informacji medialnych w sprawie "500 plus" odniósł się także wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. "Program działa świetnie, a o nowych planach wsparcia rodzin będziemy myśleć w zależności od stanu finansów" - napisał na Twitterze.

Do końca czerwca wsparciem z rządowego programu "Rodzina 500 plus" objęto ponad 3,74 mln dzieci do 18 lat. Od początku tego roku do ponad 2,45 mln rodzin trafiło ponad 11,3 mld zł.