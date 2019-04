- Nasze zaproszenie do udziału w obradach okrągłego stołu ciągle jest otwarte - mówi Interii minister Elżbieta Rafalska.

Dziś ZNP zdecydował o zawieszeniu nauczycielskiego strajku od soboty 27 kwietnia. Trwający więc trzy tygodnie strajk zostaje zawieszony, choć akcja protestacyjna trwa.

- To dobra informacja, że strajk został zawieszony. Wszyscy na to czekali, szczególnie maturzyści. Dzisiaj mamy jednak dodatkowe rozwiązania, które zabezpieczają tego typu sprawy - powiedziała Interii minister Elżbieta Rafalska, która odniosła się tym samym do uchwalonej chwilę wcześniej nowelizacji ustawy o systemie oświaty i Prawo oświatowe dotyczącą klasyfikacji maturzystów i przeprowadzenia matur.

- To nie jest tak, że prezesa ZNP mogą posłuchać wszyscy, więc nie możemy ryzykować - dodała.

Tymczasem ZNP, FZZ, a także kilka partii politycznych odmówiło udziału w rozpoczynających się jutro obradach okrągłego stołu. Czy wobec tego spotkanie na Stadionie Narodowym ma sens?

- Nasze zaproszenie jest ciągle otwarte. Mogą zmienić decyzję i przyjść. Myślę, że jutro też mogą się stawić na to spotkanie - dodała Rafalska.

