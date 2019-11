Dotychczasowa marszałek Sejmu Elżbieta Witek potwierdziła w piątek, że będzie kandydatką PiS na marszałka Sejmu również w nowej kadencji. 12 listopada ma się zebrać klub PiS, który wybierze swe władze, a także rekomenduje kandydatów do Prezydium Sejmu.

Zdjęcie Elżbieta Witek /Pawel Wisniewski /East News

O wolę pozostania na fotelu marszałka Sejmu dziennikarze zapytali Elżbietę Witek w piątek na Wiejskiej. Sejm zbiera się na inauguracyjnym posiedzeniu 12 listopada. Tego dnia po raz pierwszy ma też obradować Senat.



Reklama

"Tak. To już zostało wcześniej ogłoszone. Podczas obrad klubu, który będzie we wtorek przed posiedzeniem Sejmu, zostanie to jeszcze oficjalnie potwierdzone" - w ten sposób Witek odpowiedziała na pytanie, czy będzie kandydatką na marszałka IX kadencji.



Poinformowała również, że na posiedzeniu 12 listopada zostaną wybrane władze klubu PiS, m.in. jego przewodniczący i wiceprzewodniczący oraz rekomendowani kandydaci do prezydium Sejmu (marszałek i wicemarszałkowie).



Dopytywana, czy na stanowiskach wicemarszałków pozostaną Ryszard Terlecki i Małgorzata Gosiewska, odparła: "Tego nie wiem, dzisiaj mamy komitet polityczny, więc takie ostateczne decyzje związane z delegowaniem naszych kandydatów do poszczególnych gremiów jeszcze są przed nami".



Dodała, że po zakończeniu obrad władz Prawa i Sprawiedliwości jest spodziewane oświadczenie rzecznika PiS.



Na piątek zaplanowane jest posiedzenie komitetu politycznego PiS. Po jego zakończeniu zostanie ogłoszona struktura oraz skład nowego rządu premiera Mateusza Morawieckiego.