Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz była gościem finału festiwalu programowania HackYeah w Centrum Targowo-Kongresowym Global Expo w Warszawie. "Gratuluję. Udało nam się pobić rekord świata" - powiedziała Emilewicz.

Zdjęcie Festiwal programowania "HackYeah" /Jacek Turczyk /PAP

"Chciałabym pogratulować serdecznie organizatorom, za to, że udało nam się pobić rekord świata. Mamy największy hackathon na świecie, jeśli idzie o liczbę osób zgłoszonych. I największy w Europie, jeśli idzie o liczbę osób, które wzięły w nim udział. Stężenie poziomu inteligencji jest tutaj, dzisiaj na Żeraniu, największe w Europie" - powiedziała minister przedsiębiorczości.



Emilewicz przypomniała, że kilka miesięcy temu został zapoczątkowany program GovTech, kiedy "premier Morawiecki ogłosił, że polski rząd uruchamia program (...) w ciągu kilku miesięcy zobowiązuje wszystkie ministerstwa, by wystawiły na rynek pytania i zadania, z którymi na co dzień mierzą się sami mozolnie, mniej lub bardziej udolnie (...) by poszukały odpowiedzi z najzdolniejszymi zespołami informatyków, wszystkim którym bliskie jest rozwiązywanie rzeczy niemożliwych. (...) Wam się to, myślę, w wielu przypadkach udało zrobić na tej sali w ciągu ostatnich 24 godzin" - powiedziała. "Spełniamy misję tego programu" - dodała.

Reklama

GovTech był jednym z partnerów festiwalu "HackYeah". Uczestnikom wyzwania postawiło m.in. Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. "Moje ministerstwo mierzy się dzisiaj i w ciągu najbliższych 12 miesięcy z wyzwaniem, jak sprawić żeby więcej polskich małych i średnich firm przystępowało do zamówień publicznych(..) to jest ponad 150 mld złotych wystawianych do roku na rynek, to jest największy worek z pieniędzmi, jaki jest do dyspozycji firm w Polsce.(...) jak na razie jest bardzo niska konkurencyjność, niespełna trzy podmioty przystępują do jednego postępowania. (...) Szukamy rozwiązań" - powiedziała Emilewicz.

Przedstawiciele resortów wręczały zwycięzcom nagrody pieniężne w różnych kategoriach. MON uhonorował trzy zwycięskie drużyny także nagrodami rzeczowymi - skokiem ze spadochronem (1 miejsce), przejażdżką rosomakiem (2 miejsce) oraz kursem na korespondentów wojennych (1 miejsce). Nagrody wręczali także partnerzy akcji m.in. Bank PKO BP i PKN Orlen.

Zdjęcie Premier Mateusz Morawiecki (C) podczas odbywającego się w Warszawie festiwalu programowania "HackYeah" / Jacek Turczyk / PAP

W sobotę festiwal odwiedził premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu m.in. rozmawiał z programistami, którzy w trakcie dwudniowej imprezy szukali rozwiązań m.in. z dziedzin finansów, zdrowia i edukacji.

HackYeah to konkurs informatyczny (hackathon), który odbył się w Warszawie w dniach 24-25 listopada w Centrum Targowo-Kongresowym Global Expo w Warszawie. W trakcie konkursu, zespoły programistów i innych uczestników próbowały stworzyć gotowe rozwiązania postawionych przed nimi problemów, będących jednocześnie zadaniami konkursowymi.