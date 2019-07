Episkopat mocno: Nie będziemy tolerować profanacji

Nie można tolerować profanacji symboli wiary milionów Polek i Polaków oraz chrześcijan na całym świecie - powiedział rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik w związku z pojawiającymi się informacjami o kolejnych profanacjach.

Rzecznik Episkopatu Polski odniósł się do kolejnych w ostatnim czasie aktów profanacji. W Suchym Lesie pod Poznaniem kobieta w stanie nietrzeźwym zniszczyła m.in. ołtarz, a ostatnio doszło do profanacji figury Maryi, która została wpisana w waginę i pomalowana w kolorach tęczy. W tej sprawie złożono doniesienie do prokuratury.

"Jakkolwiek rozumiana wolność artystyczna nie może być związana z ośmieszaniem, wykpiwaniem i wrogością wobec wiary oraz wrażliwości religijnej ludzi" - powiedział ks. Rytel-Andrianik.

Kościół katolicki - jak podkreślił rzecznik - zgodnie z przesłaniem płynącym z Ewangelii szanuje godność każdego człowieka, bez żadnych wyjątków. "Do takiego szacunku mają również prawo katolicy w Polsce i na całym świecie oraz wszyscy chrześcijanie i wyznawcy innych religii. To podstawowe prawo z katalogu praw człowieka" - zaznaczył rzecznik Episkopatu Polski.

"Nie możemy nie reagować wobec wulgarnego szyderstwa i braku podstawowego szacunku dla wiary milionów osób wierzących, których takie działania obrażają" - dodał.

"Mamy konstytucyjne prawo do uszanowania godności człowieka i ochrony symboli naszej wiary" - powiedział rzecznik Episkopatu Polski.