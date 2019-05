Ewa Kopacz przed komisją śledczą ds. VAT

We wtorek (14 maja) w Sejmie przed komisją śledczą ds. VAT zeznaje była premier Ewa Kopacz.

Zdjęcie Ewa Kopacz przed komisją śledczą /Andrzej Iwańczuk /Reporter

Jak poinformował PAP wiceszef komisji śledczej ds. VAT Kazimierz Smoliński, celem przesłuchania jest m.in. ustalenie wpływu Ewy Kopacz na podejmowanie istotnych decyzji dotyczących systemu podatkowego.

"Chciałbym się np. dowiedzieć, dlaczego zniknął z harmonogramu prac rządu projekt ustawy o unikaniu podwójnego opodatkowania" - powiedział.

Sama Kopacz pytana przed rozpoczęciem komisji, jak odbiera to, że na krótko przed wyborami do Parlamentu Europejskiego jest wezwana przed komisję odparła, że odbiera to "bardzo jednoznacznie".

"Za 12 dni Polacy będą decydować o naszym składzie narodowym w Parlamencie Europejskim, więc nie mamy złudzeń co do tego, że najpierw jest wzywany przewodniczący partii Grzegorz Schetyna, potem ja, w planie jest jeszcze Donald Tusk, więc to nie jest żaden przypadek" - powiedziała Kopacz.

Według niej, komisja pomija bardzo istotnych świadków jak Mariusz Kamiński, który - jak mówiła - do 2009 roku był szefem CBA. "Był dłużej co najmniej dwa razy tyle co ja byłam premierem polskiego rządu. Więc ja dostałam pierwszeństwo, natomiast pana Kamińskiego się nie wzywa na tę komisję" - podkreśliła była premier.

Komisja ds. VAT została powołana na początku lipca 2018 r. Zgodnie z sejmową uchwałą, ma ona zbadać prawidłowość i legalność działań oraz występowanie zaniedbań i zaniechań organów oraz instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.