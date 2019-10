Była premier, europosłanka Ewa Kopacz (PO) poinformowała, że we wtorek spotkała się w PE w Strasburgu z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem w sali plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Zdjęcie Donald Tusk i Ewa Kopacz /Marcin Kaczmarek /East News

Kopacz, zapytana o tę rozmowę na konferencji prasowej PO w Strasburgu, przyznała, że doszło do spotkania. Nie podała jednak szczegółów.

Reklama

"Na sali plenarnej rzeczywiście się spotkaliśmy. Trudno, żebym nie spotkała się z Donaldem Tuskiem, skoro to był, po pierwsze, mój premier, bo byłam w jego rządzie, mój szef partii, bo byłam w PO, no i szef Rady Europejskiej, który składał dzisiaj sprawozdanie z posiedzenia ostatniej Rady Europejskiej" - odpowiedziała Kopacz.

Mazurek: Drżyj, Grzegorzu

Wcześniej o spotkaniu poinformowała na Twitterze europosłanka Beata Mazurek (PiS). "Według naszych informacji dzisiaj na zapleczu PE doszło do ok. 20 minutowego spotkania Tusk-Kopacz. Jeśli to prawda, Grzegorzu Schetyno drżyj" - napisała.

"Jeśli to prawda, drżyj, Grzegorzu Schetyno" - skomentowała była rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości.

"Zielone światło"

Niedawno tygodnik "Wprost" donosił, że Donald Tusk "dał zielone światło na zniszczenie Schetyny". W tym celu były premier, a obecny szef Rady Europejskiej miał postanowić zablokować kandydaturę Małgorzaty Kidawy-Błońskiej na prezydenta. "Nie z niechęci do samej polityk, ale by pokrzyżować plany Grzegorza Schetyny" - informował tygodnik. Dla lidera PO miał to bowiem być wybieg, służący utrzymaniu stanowiska przewodniczącego partii. Jego kadencja kończy się w styczniu.



"Schetyna będzie (...) tłumaczył działaczom, że szefa partii nie powinno się zmieniać na początku nowego roku, na kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi. Obmyślił, że w ten sposób uda mu się wygrać wewnętrzne głosowanie" - tłumaczyła cytowana przez "Wprost" osoba z otoczenia Tuska.