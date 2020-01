Ewakuacja Polaków z Wuhan. Oświadczenie MSZ

Trwają rozmowy z chińskimi władzami, dotyczące sposobu ewakuacji obywateli Unii Europejskiej, w tym grupy Polaków, z objętego kwarantanną i zakazem wyjazdów Wuhan. Dziś z miasta ewakuowanych zostanie część obywateli Stanów Zjednoczonych.

Lekarze w szpitalu w Wuhan

Polskie MSZ, poprzez służby konsularne, aktywnie uczestniczy w rozmowach na temat ewakuacji Polaków z Wuhan. Prowadzone są one zarówno w Pekinie, jak i w innych europejskich stolicach. Rozmowy z chińskim resortem dyplomacji koordynują delegatury Unii Europejskiej w Pekinie.

Około 30 Polaków w epicentrum epidemii

MSZ zapewnia, że polskie służby konsularne pozostają w stałym kontakcie z przebywającymi w Wuhan Polakami.

Wcześniej MSZ podało, że w tym mieście i jego okolicach przebywa około 30 naszych obywateli.



Mosty powietrzne

Tymczasem dziś z Wuhan do Stanów Zjednoczonych ewakuowanych ma być 230 obywateli USA. Specjalny samolot przyleci do Wuhan po rodziny i pracowników zamkniętego amerykańskiego konsulatu w tym mieście. Na pokład zabrane zostaną też osoby nie będące urzędnikami, z grup podwyższonego ryzyka zakażenia koronawirusem.



Most powietrzny z Wuhan zorganizuje też m.in. Francja i Japonia .

Minister spraw zagranicznych Japonii Toshimitsu Motegi powiedział, że samolot czarterowy skierowany do Wuhan będzie mógł przewieźć 200 osób, jednak do kraju chce wrócić około 650 obywateli Japonii. Minister zapewnił, że rząd podejmie przygotowania do zorganizowania kolejnych lotów, które odbędą się już w środę.

Według najnowszych danych, wskutek zarażenia koronawirusem zmarło w Chinach 106 osób. Zakażonych jest około 4,5 tys.