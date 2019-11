Około dwóch godzin - tyle ma trwać jutrzejsze expose Mateusza Morawieckiego. Premier rozpocznie swoje wystąpienie programowe o godz. 10, czyli godzinę po tym, jak Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zacznie ogłaszanie wyroku w sprawie niezależności Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

To nie jest zbieg okoliczności, to celowy zabieg - zauważa dziennikarz RMF FM Patryk Michalski. Premier Morawiecki swoim expose będzie próbował odciągnąć uwagę od wyroku TSUE, który - jak wiele na to wskazuje - może podważać reformę wymiaru sprawiedliwości.

Mateusz Morawiecki zamierza snuć długodystansowe plany, wykraczające nawet poza jedną kadencję. Będzie mówił m.in. o ekologii, planach cyfryzacji Polski czy walce ze zmianami klimatycznymi, dystansując się od orzeczenia unijnego Trybunału.

Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział, że premier największy nacisk w expose położy na sprawy gospodarcze, długofalowy rozwój Polski oraz sprawy ekologiczne i europejskie. - Będzie też mówił o kwestach związanych z polityką europejską, gdyż przed nami zarówno ciąg dalszy negocjacji budżetowych, jak i związanych z polityką klimatyczną - dodał Müller.

Po expose odbędzie się debata średnia, która potrwa cztery godziny. Głosowanie zaplanowano na godz. 20.

Rząd Mateusza Morawieckiego

W piątek prezydent Andrzej Duda powołał nowy rząd Mateusza Morawieckiego. Będzie on liczył 20 resortów. Wicepremierami pozostali Piotr Gliński, Jarosław Gowin i Jacek Sasin.

W nowym rządzie nie będzie Ministerstwa Energii, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Powstanie natomiast Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Aktywów Państwowych. Z dotychczasowego resortu środowiska zostaną wydzielone dwa osobne: Ministerstwo Środowiska oraz Ministerstwo Klimatu.

Mateusz Morawiecki tymczasowo pokieruje również Ministerstwem Sportu.

Ponadto w piątek na ministrów-członków Rady Ministrów zostali powołani: Michał Dworczyk (będzie kierował KPRM), Konrad Szymański (będzie odpowiadał za sprawy europejskie), Łukasz Schreiber (zostanie szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów) oraz Michał Woś (po nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej zostanie ministrem środowiska).

Polityczne emocje tygodnia

Sejm jutro wieczorem zajmie się m.in. podwyżką akcyzy, likwidacją limitu 30-krotności składek na ZUS czy przekształceniem Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w Fundusz Solidarnościowy, z którego ma być sfinansowana 13. dla emerytów.

Jutro mija też termin na zgłaszanie kandydatów w prezydenckich prawyborach organizowanych przez Platformę Obywatelską.

