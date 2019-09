​"Fakt": 86-latek czekał na rehabilitację siedem lat. Usłyszał, że musi poczekać kolejne siedem

"Fakt" opisuje historię 86-letniego emeryta z Dąbrowy Górniczej, Izydora Nocunia, która ilustruje stan ochrony zdrowia w Polsce.

Zdjęcie Rehabilitacja po 14 latach od wystawienia skierowania? /Adam Staśkiewicz /East News

Pan Izydor siedem lat temu dostał skierowanie od ortopedy na rehabilitację. Poradzono mu fachowców w Beskidzkim Zespole Leczniczo-Rehabilitacyjnym w Jaworzu.

W listopadzie 2012 r. przekazał placówce skierowanie.

"Powiedzieli mi, że będę czekał od pięciu do siedmiu lat. Grzecznie czekałem, ale teraz to jeszcze mam kolana chore, a oni mi powiedzieli, że teraz to jest inny rozdział i inna kolejka" - relacjonuje 86-latek.

Emeryta poinformowano, że nowy termin rozpoczęcia rehabilitacji to 2026 roku.

"Nie pozostaje mi nic, tylko czekać, znajomości nie mam, pisałem do ministra zdrowia, ale mi nie odpisali i nie pomogli" - opowiada pan Izydor.

86-latek relacjonuje, że jeszcze trzy, cztery lata temu był dużo sprawniejszy, teraz ledwo się porusza.

