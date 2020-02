Barbara Skrzypek czyli słynna pani Basia z sekretariatu w siedzibie PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie odchodzi na emeryturę – informuje w poniedziałek "Fakt".

Zdjęcie Barbara Skrzypek i prezes PiS Jarosław Kaczyński /Forum Wprost /Agencja FORUM

Barbara Skrzypek pracuje z Jarosławem Kaczyńskim od 30 lat i jest jedną z najbliższych i najbardziej zaufanych osób w otoczeniu prezesa PiS - przypomina "Fakt". Informację o jej odejściu na emeryturę potwierdził gazecie "polityk z otoczenia Jarosława Kaczyńskiego".

Obecnie Skrzypek jest szefową biura prezydialnego PiS oraz kancelarii prezesa. Jest także pełnomocniczką Instytutu Lecha Kaczyńskiego oraz członkinią rady nadzorczej spółki Srebrna.

To ona zawiaduje kalendarzem Jarosława Kaczyńskiego. Co roku z okazji imienin pani Barbary na Nowogrodzkiej zjawia się wielu prominentnych polityków PiS z naręczami kwiatów i prezentami dla "prawej ręki prezesa".

"To rzeczowa, a jednocześnie bardzo przychylna innym osoba - mówi "Faktowi" europosłanka i była minister rodziny Elżbieta Rafalska. "Jest pomostem między prezesem a nami. Profesjonalistka, ale pilnująca, by prezes nie siedział codziennie do nocy w pracy. Nowogrodzka będzie bez niej inna" - podkreśla była minister, dodając, że jest zaskoczona, bo pani Basia to osoba świetnej formie fizycznej.