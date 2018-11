"Fakt": Co naprawdę dzieje się w suwalskiej policji?

Suwalscy policjanci skarżą się, że odkąd Jarosław Zieliński został wiceszefem MSWiA, mają doglądać posesji ministra czy udawać funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Jak ustalił "Fakt", tamtejsza komenda dementuje część zarzutów, ale inne zbywa milczeniem.

Obowiązek nadzorowania prywatnej posesji wiceszefa MSWiA czy udawanie funkcjonariuszy SOP to jedne z przykładów "patologii w suwalskiej policji", o której anonimowi mundurowi napisali w liście do posłanki PO Bożeny Kamińskiej. Wskutek nadużyć ze strony zwierzchników policji, miało dość do zwolnienia się z pracy przynajmniej kilkunastu funkcjonariuszy.

Sprawę jako pierwszy opisał "Kurier Suwalski". Kolejne fakty ujawnia "Fakt".

Posłanka zwróciła się do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego z interpelacją w sprawie problemu suwalskiej policji. W ubiegły piątek mówiła o niej z sejmowej mównicy. Ani prezydium Sejmu, ani rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach nie udzielili odpowiedzi na postawione pytania.

Zespół Komunikacji Społecznej KMP w Suwałkach dementuje doniesienia o oddelegowywaniu funkcjonariuszy do pilnowania posesji polityka. Zaprzecza też rzekomemu wydaniu zakazu uczestnictwa policjantów w uroczystościach organizowanych przez władze miasta.

Nie odniesiono się jednak do kwestii odgrywania ról funkcjonariuszy SOR ani połączenia zainstalowanego na posesji Zielińskiego alarmu z KMP w Suwałkach.

Według informacji, które posiada "Kurier Suwalski" i "Fakt", na czas niektórych wizyt Jarosława Zielińskiego w regionie policjanci mieli zamiast mundurów zakładać garnitury i okulary przeciwsłoneczne, żeby odgrywać role funkcjonariuszy SOP. "Towarzystwo SOP miało rzekomo podnosić prestiż Zielińskiego" - informuje "Fakt".



"Fakt" podaje, że dotarł do relacji z imprezy, na której miało dojść do mistyfikacji.





Jak donosi "Fakt", udało się potwierdzić jednak, że w KMP w Suwałkach zatrudniony jest kapelan wykonujący posługę duszpasterską. Nie wiadomo, co wchodzi w zakres obowiązków księdza.