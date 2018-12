"Fakt": Ludzie Macierewicza wracają do służb

"Antoniego Macierewicza w Ministerstwie Obrony Narodowej nie ma już niemal od roku. Za to jego najbliżsi doradcy jeden po drugim wracają do wojskowych służb podległych resortowi" - informuje "Fakt". Do pracy wrócił m.in. Piotr Bączek, były szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Bączek od listopada po raz kolejny zasilił szeregi SKW. Jego rola nie jest jednak do końca jasna. Jak podają źródła "Faktu", może chodzić o stanowisko doradcy szefa służby Macieja Materki lub doradztwo w sprawie szkoleń nowych funkcjonariuszy.

Bączek miał zachować prawo do uposażenia. Jak twierdzi jeden z informatorów dziennika, wynosi ono ok. 20 tys. zł miesięcznie.

Do służb powrócił także były szef Narodowego Centrum Kryptologii, Tomasz Mikołajewski. Obecnie ma pracować w ośrodku szkoleniowym Służby Wywiadu Wojskowego w Janówku koło Warszawy.

Jak informuje "Fakt", w SWW pracuje również Dominik Smyrgała, który za czasów Macierewicza był wiceministrem obrony. Teraz Smyrgała jest dyrektorem departamentu analiz.