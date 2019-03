Marszałek Sejmu Marek Kuchciński do domu w Rzeszowie wrócił luksusowym samolotem. Jak oblicza "Fakt" kosztowało to podatników 40 tys. zł.

Zdjęcie Marszałek Sejmu Marek Kuchciński /Fot. Stanislaw Kowalczuk /East News

W miniony weekend marszałek z Warszawy do Rzeszowa przeleciał nowym rządowym gulfstreamem. Na pokład maszyny zabrał także posłankę PiS Krystynę Wróblewską i posła PiS Stanisława Piotrowicza. Sprawa wyszła na jaw dzięki posłance Wróblewskiej, która pochwaliła się w sieci zdjęciami z samolotu. Potem jednak szybko je wykasowała.



Reklama

Jak pisze "Fakt" godzina lotu gulfstreama to dla budżetu państwa wydatek ok. 20 tys zł. Samolot musiał polecieć do Rzeszowa, a potem wrócić, a to kosztowało według dziennika 40 tys. zł.