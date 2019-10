W planach partii rządzącej jest utworzenie superresortu: Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego, którym miałby zarządzać obecny szef MSWiA Mariusz Kamiński - podaje czwartkowy "Fakt".

Zdjęcie Mariusz Kamiński /Jakub Kamiński /East News

Dziennik zwraca uwagę, że jest to już kolejne podejście PiS do tej reformy. Wcześniej dwa razy realizację pomysłu przerywano. Teraz jak przekonuje źródło "Faktu", nie ma przeszkód, by powołać nowy resort.

Gazeta podaje, że jego działalność miałaby zacząć się wraz z powołaniem nowego rządu w listopadzie. Według ustaleń "Faktu" Mariusz Kamiński jako szef nowego superurzędu zarządzałby nie tylko Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencją Wywiadu i Centralnym Biurem Antykorupcyjnym, ale również całym MSWiA, któremu podlega policja, Straż Graniczna czy Służba Ochrony Państwa.