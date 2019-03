"Fakt": Rekonstrukcja rządu już w kwietniu?

Związkowcy "Solidarności" spekulują, że nie dojdzie do strajku nauczycieli, bo wcześniej minister edukacji Anna Zalewska zostanie odwołana. Oznaczałoby to, że rekonstrukcja rządu nastąpi w kwietniu - czytamy w "Fakcie".

Zdjęcie Anna Zalewska /Rafal Oleksiewicz /Reporter

Pierwotnie rekonstrukcja rządu była planowana na czas po wyborach do Parlamentu Europejskiego, w trakcie kampanii ministrowie, którzy kandydują, mieli wziąć urlop. W PiS pojawiły się jednak obawy, że padłyby oskarżenia o to, że ministrowie nic nie robią, tylko jeżdżą limuzynami.

W tej chwili bliższy realizacji jest pomysł przeprowadzenia rekonstrukcji rządu tuż po rejestracji list wyborczych, czyli jeszcze przed Wielkanocą - czytamy w "Fakcie".



Dziennik podkreśla, że ma to też związek z naciskami "Solidarności" na odwołanie Anny Zalewskiej. Jeśli do tego dojdzie, "PiS będzie zmuszone udawać, że minister edukacji odchodzi z powodu kampanii" - czytamy. A to pociągnie za sobą dymisje pozostałych ministrów ubiegających się o mandaty.



Do Brukseli wybierają się też m.in. szef MSWiA Joachim Brudziński, minister ds. pomocy humanitarnej Beata Kempa czy wicepremier Beata Szydło.



