Film "Pielgrzym". Dziewięć dni, które zmieniły Polskę

Od 1 czerwca w internecie można obejrzeć film "Pielgrzym". "To zapis pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Spośród innych filmów wyróżnia się tym, że w sposób niezwykle emocjonalny pokazuje, jak Polacy przeżywali przyjazd Papieża Wojtyły do Ojczyzny" - powiedział ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik KEP.

Zdjęcie Screen z filmu "Pielgrzym" /YouTube

"Pierwsza pielgrzymka papieska była jednym z najważniejszych wydarzeń w 1000-letniej historii naszego kraju. A miliony ludzi na celebracjach, łzy, kwiaty i wzruszenie na twarzach, to wszystko porusza także dziś widzów filmu "Pielgrzym". Ten film pomaga osobom pamiętającym tamte dni przeżyć je na nowo, a młodszym doświadczyć ich po raz pierwszy" - podkreślił rzecznik Episkopatu.

Od 1 czerwca film "Pielgrzym" - o dziewięciu dniach, które zmieniły Polskę - jest dostępny na kanale Episkopat News na Youtube.