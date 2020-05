Podczas rządów PiS firma brata ministra zdrowia - Marcina Szumowskiego - otrzymała z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 140 mln zł - informuje poseł PO Michał Szczerba. Polityk podjął kontrolę poselską po tym, jak w sprawie biznesu Szumowskiego pojawiły się niejasności.

Jako pierwsza o niejasnościach w sprawie firmy OncoArendi pisała "Gazeta Wyborcza". Wskazywała ona, że brat ministra Łukasza Szumowskiego - Marcin Szumowski jest właścicielem spółki OncoArendi, która "niczego nie produkuje i nie sprzedaje, a utrzymuje się tylko z grantów na badania naukowe i poszukiwanie nowych leków".

"GW" analizowała także sprawę skokowego wzrostu wartości firm, jakimi dysponuje Marcin Szumowski. Gazeta próbowała uzyskać te informacje od samego właściciela, jednak odpowiedzi przyniosła dopiero kontrola poselska w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

140 mln zł dotacji

Jak wynika z ustaleń, do których dotarł poseł PO Michał Szczerba - od 2015 roku (czyli od momentu objęcia rządów przez PiS - przyp. red.) Marcin Szumowski dostał od NCBiR 140 mln zł dotacji.

Poseł Szczerba wytyka na Twitterze, że w niedawnym wywiadzie dla Money.pl Łukasz Szumowski wskazywał, że jego brat "traci pieniądze, odkąd został on ministrem zdrowia". Z zamieszczonych wyników kontroli nie wynika jednak, aby rotacja na tym stanowisku (Szumowski objął tekę ministra w 2018 roku - przyp. red.) spowodowała zmniejszenie dotacji.

Tłumaczenie ministra

We wspomnianym wywiadzie minister Szumowski tłumaczy , że nie miał nic wspólnego ze wspieraniem biznesu brata. Wskazuje również, że nie miał on nadzoru nad NCBiR, które to finansowanie przyznawało.

Instytucja ta podlega nadzorowi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, gdzie od 2016 roku Szumowski był wiceministrem. Faktycznie, nie zajmował się on wówczas wspomnianym nadzorem, jednak jak ustalił "Fakt", w 2017 roku Szumowski robił to w zastępstwie za innego wiceministra nauki - Piotra Dardzińskiego.

W 2017 roku spółka Marcina Szumowskiego otrzymała dwie największe w zestawieniu dotacje - 24 i 29,5 mln zł.

Seria problemów

Minister Szumowski ma w ostatnim czasie także kilka innych problemów. "Gazeta Wyborcza" analizuje majątek szefa resortu zdrowia i jego żony. Sam minister wykazuje w swoim oświadczeniu majątkowym oszczędności w wysokości 1134 zł.

Gazeta podkreśla jednak, że "wartość spółki Szumowski Investments urosła przez ostatnie cztery lata z 40 tys. do ponad 40 mln zł". Jej właścicielem jest brat ministra, Łukasz Szumowski pozbył się udziałów po objęciu państwowej funkcji. Przejęła je jednak żona ministra - precyzuje gazeta.

Wpływy żony z tego tytułu nie są jednak znane, gdyż Szumowscy posiadają rozdzielność majątkową.

Szumowski ma także poważny problem z podpisaniem przez Ministerstwo Zdrowia umowy na zakup wadliwych maseczek wartych ok. 5 mln zł. Pośrednikiem w zakupie był znajomy rodziny Szumowskich - więcej na ten temat tutaj.