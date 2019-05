Związki zawodowe zrzeszające fizjoterapeutów i pracowników laboratoriów diagnostycznych poinformowały we wtorek o rozpoczęciu protestu głodowego.

Krajowy Związek Zawodowy Pracowników Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych podał za pośrednictwem mediów społecznościowych, że wspólnie z Krajowym Związkiem Zawodowym Pracowników Fizjoterapii zdecydowano o rozpoczęciu protestu głodowego.

"Od dziś w warszawskim szpitalu dziecięcym przy ul. Żwirki i Wigury grupa diagnostów laboratoryjnych i fizjoterapeutów głoduje w imię nagłaśniania problemów, które na ministerstwie nie robią wrażenia" - głosi wpis. Zamieszczono w nim także zdjęcia protestujących.

"Maj bez fizjoterapeutów"

W ramach akcji "maj bez fizjoterapeutów", fizjoterapeuci najpierw oddawali krew, a potem przystąpili to strajku włoskiego, polegającego na skrupulatnym, drobiazgowym wykonywaniu obowiązków i edukowaniu pacjentów o znaczeniu fizjoterapii.

W połowie maja, na wspólnej konferencji z diagnostami, poinformowali o akcji wysyłania pism do dyrektorów zatrudniających ich placówek, prosząc o podwyżkę wynagrodzeń oraz występowania m.in. do NFZ z pytaniem, ile jest na to środków. Działania te podjęto, jak wyjaśniano, w związku z wypowiedzią ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który wskazał, że dyrektorzy szpitali dostali dodatkowe 680 mln zł w związku ze wzrostem wyceny świadczeń i mogą te środki przeznaczyć na podwyżki dla grup, które ich nie dostały, m.in. diagnostów i fizjoterapeutów.

Związki zapowiadały, że kolejnym etapem będzie właśnie protest głodowy.

Szef MZ: Nastąpił wzrost ryczałtów w placówkach

Minister zdrowia Łukasz Szumowski, odnosząc się do akcji protestacyjnej fizjoterapeutów i zapowiedzi aktywizacji diagnostów, wskazywał kilkanaście dni temu, że "nie ma możliwości prawnej, aby przekazać 'znaczone' pieniądze dla grup nieobjętych odrębnymi regulacjami ustawowymi m.in. fizjoterapeutów, diagnostów czy techników elektroradiologii".

"Te grupy zawodowe nie są w pełni opisane ustawami, w związku z tym nie możemy zastosować do nich takich regulacji, jak (...) np. do lekarzy, pielęgniarek czy ratowników" - mówił.

Minister akcentował, że nastąpił wzrost ryczałtów w placówkach. "Te pieniądze są również przeznaczone na koszty, które szpitale poniosły lub będą ponosić na wzrosty kosztów płac dla zawodów nieuregulowanych odrębnie" - podkreślał. Ocenił, że 680 mln zł to dosyć duży wzrost ryczałtów. Odnosząc się zaś do głosów, że tymi samymi pieniędzmi obdzielani są różni interesariusze, przyznał, że tak jest.

"Pieniądze, które Narodowy Fundusz Zdrowia przekazuje do szpitali są przeznaczone dla różnych interesariuszy, dla administracji szpitala, dla administracji klinik i oddziałów, dla grup zawodowych profesjonalistów medycznych, w tym również techników, fizjoterapeutów, diagnostów, lekarzy, pielęgniarek, ratowników" - mówił. "Na pewno dyrektorzy mogą zastanowić się, na ile mogą poprawić sytuację finansową zawodów, które nie zostały uregulowane odrębnie" - stwierdził.



Gdzie protestują fizjoterapeuci?

Szpital Powiatowy w Żywcu

Poradnia Rehabilitacyjna przy ulicy Żeromskiego w Żywcu

Szpital Wojewódzki imienia Jana Pawła II w Bełchatowie

Szpital Wojewódzki w Łomży

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II we Włoszczowie

Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

Szpital Wojewódzki im. św. Łukasza w Tarnowie

Zakład Rehabilitacji ICZMP w Łodzi

Szpital w Goczałkowicach-Zdroju na Śląsku