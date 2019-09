Frank-Walter Steinmeier w Warszawie: II wojna światowa była niemiecką zbrodnią

II wojna światowa była niemiecką zbrodnią. Przed 80 laty moja ojczyzna, Niemcy, napadła na swoich sąsiadów. To byli moi rodacy - mówił w przejmującym wystąpieniu na Placu Piłsudskiego w Warszawie niemiecki prezydent Frank Steinmeier, który uczestniczył w obchodach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej.

Zdjęcie Prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier podczas przemówienia w Warszawie / Leszek Szymański /PAP

"Nie ma nigdzie w Europie takiego miejsca, gdzie byłoby mi trudniej powiedzieć i podnieść głos w moim niemieckim ojczystym języku. Trudno mi jest wypowiadać się do was głośno" - rozpoczął swoja przemowę do zebranych na pl. Piłsudskiego warszawiaków prezydent Niemiec.



"To moi rodacy dokonali strasznej wojny"

Steinmeier, zwracając się do prezydenta Andrzeja Dudy podkreślił "w pokorze i z wdzięcznością", że dziękuje za zaproszenie na polskie uroczystości. "Przed 80 laty moja ojczyzna - Niemcy - napadła na swoich sąsiadów, na pana ojczyznę. To byli moi rodacy, którzy dokonali strasznej wojny, która pochłonęła więcej niż 50 mln obywateli. W tej liczbie bardzo wielu polskich obywateli" - mówił prezydent Niemiec.

"Ta wojna była niemiecką zbrodnią. Historia tego miejsca pokazała, że od pierwszego dnia wojny Niemcy wzięli Warszawę pod ostrzał, przez wiele lat panoszyli się tutaj. Całe dzielnice miasta zostały zrównane z ziemią, deportowano mieszkańców, mordowano mężczyzn, kobiety i dzieci. Polska i jej kultura, jej miasta i ludzie, wszystko to, co tu żyło, miało zostać zniszczone - przyznał Steinmeier.

To zdanie prezydent Niemiec powiedział po polsku

"Często staramy się odnaleźć słowo, które mogłoby tę wojnę opisać. Mówimy o niespotykanym cierpieniu, które przyniosły Niemcy Europie" - mówił podczas przemówienia na placu Piłsudskiego w Warszawie prezydent Niemiec. "Nie można obliczyć cierpienia, ale nieobliczalne cierpienie oznacza, że jesteśmy przynajmniej wolni od tego, aby nie współczuć tym ofiarom" - dodał.

Steinmeier zaznaczył, że "im dawniej była ta wojna, tym bardziej konieczne jest przypominanie o niej".

"Wojna się skończyła, kiedy przestajemy strzelać. Następstwa jej to jest spadek dla wielu pokoleń i ten spadek jest bolesnym spadkiem. My - Niemcy - bierzemy to na siebie i niesiemy to dalej" - powiedział.

"Jako prezydent Republiki Federalnej wspólnie z Kanclerzem Federalnym Niemiec zwracamy się do Polaków - nie zapomnimy o tym i będziemy pamiętać o ranach, jakie odniosło polskie społeczeństwo, cierpienie polskich rodzin, jak również podziwiamy odwagę do powstania, do oporu" - podkreślił Steinmeier i dodał już po polsku: "Nigdy nie zapomnimy".

"Stoję przed wami boso"

Steinmeier powiedział, że jest obciążony wielkim ciężarem historii. "Nic nie może wymazać przeszłości, a słowa nie potrafią uleczyć bólu, czyny nie potrafią odbudować tego, co stracone" - zaznaczył prezydent Niemiec.

Dodał: "Stoję przed wami boso, ale jestem przepełniony duchem pojednania, które wy, Polacy, zafundowaliście nam".

Zauważył, że to właśnie na placu Piłsudskiego stoi krzyż, pod którym polski papież wezwał: "niech zstąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi"

"To jest duch Polski, uwolnienia, który potrafił zniszczyć żelazną kurtynę. To jest wasz duch pojednania, który nam, Niemcom, przyniósł nowy początek. To jest wasz duch odnowy, który dziś możemy kontynuować w zjednoczonej Europie. Ten duch powinien rozszerzyć się na cały świat" - powiedział Steinmeier.

"Biorę na siebie odpowiedzialność za historyczną winę Niemiec"

"Jako niemiecki gość stoję tu przed wami boso" - powtórzył prezydent Niemiec i dodał: "Czuję pojednanie". "Jestem wdzięczny za waszą walkę o wolność i chylę czoła nad cierpieniem ofiar" - podkreślił.

"Proszę o wybaczenie historycznej winy Niemiec, biorę na siebie za to pełną odpowiedzialność" - powiedział Steinmeier.

Przekonywał również, że Niemcy chcą "zachować ducha pojednania, zachować drogę wspólnego rozwoju i iść nią dalej". "Razem znaleźliśmy wspólną drogę w przyszłość, drogę dobrego sąsiedztwa, drogę współpracy i zachowując regułę pokoju. To jest nasze przesłanie dla innych ludzi" - dodał.



Zdjęcie Frank-Walter Steinmeier w Warszawie

Steinmeier o łasce ze strony Polaków

"Popatrzcie na bohaterów, popatrzcie na ten niewymuszony ruch ku wolności w Polsce, to jest wielki przykład dla wielu dumnych narodów Europy, których przedstawiciele zgromadzili się tu dzisiaj. Przyjrzyjmy się tutaj gościom z 40 krajów, których przodkowie walczyli i cierpieli w tej wojnie i dzisiaj pokazują wspólnie, że mamy ducha wspólnej przyszłości" - mówił Steinmeier.

"Spójrzcie też na to, że na tym placu, tego dnia niemiecki prezydent stoi przed wami i wolno mu tutaj się wypowiadać - to pokazuje gojącą się ranę, pojednanie. Pojednanie jest łaską, której nie mogliśmy oczekiwać jako Niemcy, ale otrzymaliśmy ją w darze i dlatego chcielibyśmy odpowiednio ponieść naszą odpowiedzialność" - podkreślił.

Jak dodał, odpowiedzialność ta dotyczy "całej Europy". "Zjednoczona Europa to jest ratująca idea, która wynika z wielu stuleci wojen i nienawiści. To jest ta Europa, która widziała największe zbrodnie ludzkości, a mimo to zaczęła od początku szukać wspólnej drogi. Zjednoczona Europa opiera się na sile humanizmu, wolności i prawie oraz bogactwie wszystkich kultur. To projekt nadziei i myślę, że taka pozostanie" - dodał prezydent Niemiec.

"Ja wiem, że mój kraj ma szczególną odpowiedzialność wobec Europy, ponieważ Niemcy pomimo swej historii mogli też stworzyć nową siłę w zjednoczonej Europie, stąd też nasza odpowiedzialność, żeby uczynić więcej. Musimy więcej wnieść dla bezpieczeństwa Europy, dla dobrobytu w Europie, musimy więcej słuchać, aby Europa utrzymała się razem - taką odpowiedzialność chcemy przyjąć" - podkreślił Steinmeier.

"Historyczna rola USA"

Prezydent Niemiec zaznaczył historyczną rolę USA i "siłę, jaką USA niosły ze sobą poprzez ideę wolności i demokracji". Jak wskazał, ta idea "pozwoliła nam znaleźć nową przyszłość. "Panie wiceprezydencie, to jest to, co najbardziej podziwiamy w Ameryce, to jest Ameryka, która otworzyła światu oczy na wiedzę, pozwalającą nam być wolnym" - powiedział, zwracając się do wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a.

Jak zaznaczył Steinmeier, jest to "Ameryka, która leży niedaleko i chce nam okazać przyjaźń na podstawie obopólnego respektu".

"Ngdy więcej Niemcy nie mogą wzywać: Niemcy, Niemcy ponad wszystko"

"Nasza odpowiedzialność oznacza także dla nas: nigdy więcej nacjonalizmu, nigdy więcej Niemcy nie mogą wzywać: 'Niemcy, Niemcy ponad wszystko'" - podkreślił Steinmeier.

"Nigdy więcej żaden naród nie powinien stawiać się powyżej innych narodów, nie powinno się jednych ludzi uważać za lepszych, innych za gorszych. Nigdy nie powinniśmy stracić rozsądku, nigdy nie powinniśmy budzić w sobie nienawiści i atakować innych narodów" - oświadczył.



