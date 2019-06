Polska i USA są bliskie podpisania umowy o zwiększeniu obecności amerykańskich wojsk w Polsce o co najmniej tysiąc osób - poinformował w sobotę "Financial Times" w oparciu na źródłach zbliżonych do trwających negocjacji.

Z informacji "FT" wynika, że odpowiednie porozumienie - oparte na wielomiesięcznych negocjacjach między Warszawą a Waszyngtonem - może być podpisane 12 czerwca, kiedy prezydent Andrzej Duda spotka się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem.

Źródła dziennika zaznaczyły jednak, że wciąż trwają dyskusje dotyczące przyjętego modelu finansowania, co może opóźnić ogłoszenie porozumienia do września br.

W ramach ustaleń między obiema stronami do Polski mieliby zostać skierowani m.in. członkowie służb specjalnych, a obie strony planują również stworzenie wspólnego wojskowego centrum treningowego.

Gazeta przypomniała, że polskie władze zabiegają od roku o stworzenie stałej bazy amerykańskich wojsk, czemu nadano nazwę "Fort Trump", oferując nawet dwa miliardy dolarów na ten cel.

Jak podkreślono, ustalane obecnie wzmocnienie obecności wojsk nie realizuje tej ambicji, bo żołnierze będą stacjonowali w wielu bazach na terenie kraju, ale urzędnicy zaangażowani w dyskusje zaznaczali, że to deklaracja "trwałej" obecności Stanów Zjednoczonych w Polsce.

"FT": Porozumienie wzmocni pozycję PiS

"FT" oceniło, że porozumienie w tej sprawie wzmocniłoby pozycję rządzącego Prawa i Sprawiedliwości, "które często ścierało się w ciągu ostatnich trzech lat z Brukselą i przyjęło bliższe więzi z USA za jeden ze swoich strategicznych priorytetów".

Jednocześnie dodano, że taka decyzja wpisałaby się też w politykę Trumpa, "który jasno mówił, że oczekuje od innych krajów NATO odgrywania większej roli w dzieleniu się kosztami związanymi z utrzymaniem zdolności Sojuszu, często krytykując takie kraje jak Niemcy za to, że robią zbyt mało".

Polska jest jednym z pięciu państw, które spełniają cele wydatkowe na obronność na poziomie 2 proc. PKB.

Według informacji "FT", Duda z Trumpem będą rozmawiać także o innych kwestiach dotyczących polityki obronności i bezpieczeństwa, w tym o polskim pytaniu dotyczącym zakupu myśliwców F-35A, a także o współpracy energetycznej, m.in. za sprawą rozwijającej się aktywności Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w USA.

Jak dodano, w trakcie spotkania poruszony zostanie także temat postulowanego przez rząd w Warszawie zniesienia wiz dla Polaków podróżujących do USA.

Czerwcowe rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem odbędą się podczas drugiej wizyty polskiego prezydenta w Białym Domu w ciągu ostatnich 10 miesięcy. Poprzednio polski prezydent spotkał się z Donaldem Trumpem 18 września 2018 r. podczas swojej roboczej wizyty w Stanach Zjednoczonych. Obaj przywódcy podpisali wtedy deklarację o strategicznej współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Polską.

Z Londynu Jakub Krupa