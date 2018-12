Fundacja Wolne Miejsce zaprasza na wigilię

Boże Narodzenie to czas, w którym nikt nie powinien być sam - przekonują inicjatorzy wigilii dla samotnych z Fundacji Wolne Miejsce. W tym roku organizowana przez nich wspólna wieczerza odbędzie się we Wrocławiu, w Katowicach, Łodzi, Radomiu i Kołobrzegu.

Historia wigilii dla samotnych sięga 2012 roku, kiedy to w Chorzowie zorganizowano takie spotkanie po raz pierwszy. Do hali "Kapelusz" przyszło wówczas 600 osób. W następnych latach - jak wspomina Mikołaj Rykowski, pomysłodawca wydarzenia i założyciel Fundacji Wolne Miejsce - za zgodą prezydenta Katowic Marcina Krupy, kolację urządzono w Międzynarodowym Centrum Kongresowym, które mieści się obok katowickiego "Spodka". W ubiegłym roku w MCK przy wigilijnym stole zasiadło ponad 2,5 tys. osób.



W tym roku wigilia dla samotnych odbędzie się także we Wrocławiu, w Łodzi, Radomiu i Kołobrzegu.



Spotkania rozpoczną się w wigilijne popołudnie, czyli w poniedziałek 24 grudnia. Wstęp jest bezpłatny. Nie trzeba się zapisywać.



Gdzie i o której godzinie?



Katowice: MCK, Plac Sławka i Antalia 1, Godzina 16:00, drzwi otwarte od 15:00

Radom: Zespół Szkół Budowlanych, ul. Kościuszki 7, godzina 15:00, drzwi otwarte od 14:00

Wrocław: Czasoprzestrzeń (Zajezdnia Dąbie), ul. Tramwajowa 1-3, godzina 14:00, drzwi otwarte od 13:00

Kołobrzeg: Hala Milenium, ul. Łapuskiego 38, godzina 15:00, drzwi otwieramy o 14:00

Łódź: Hala EXPO, ul. Politechniki 4, godzina 14:00, drzwi otwieramy o 13:00

