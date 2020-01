"Nowelizacja ustaw sądowych autorstwa PiS drastycznie obniży poziom sądowej ochrony praw jednostki. Większość sejmowa uchwaliła ustawę, która rażąco narusza porządek prawny UE" - podkreśliła wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica), przedstawiając ustawę w Senacie.

Senat rozpatruje w środę (15 stycznia) nowelizację ustaw sądowych, która rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa SN. Senackie komisje: ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji we wtorek zawnioskowały o jej odrzucenie przez Izbę.

"Ustawa rażąco narusza porządek prawny UE"

Wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, przedstawiając sprawozdanie senackiej komisji, zwracała uwagę, że projekt zmian w ustawach dotyczących sądownictwa został wniesiony przez grupę posłów i tym samym - jak mówiła - wyeliminowano udział ekspertów i społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu ustawy. "Dlatego też w Senacie zapoznano się z opiniami ekspertów i zorganizowano spotkania, które miały charakter konsultacji" - podkreśliła senator.

Według niej, ustawa autorstwa PiS "drastycznie obniży poziom sądowej ochrony praw jednostki". Jak mówiła, ustawa jest sprzeczna z zobowiązaniami Polski wobec UE i godzi w gwarantowaną ochronę przez Europejską Konwencję Praw Człowieka. "A tym samym kwestionuje uczestnictwo Polski w wymiarze prawnym UE i Rady Europy" - zaznaczyła senator Lewicy.

"Większość sejmowa, zamiast pochylić się nad rozwiązaniami, które służyłyby obywatelom, uchwaliła ustawę, która rażąco narusza porządek prawny UE. Prawo do sądu i sprawiedliwego procesu zagwarantowane w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka może być zagwarantowane jedynie przy zapewnieniu niezależności sądów i niezawisłości sędziów" - dodała wicemarszałek.

"Skutki będą dla Polski niezwykle dotkliwe"

"W ocenie komisji skutki wejścia ustawy w życie będą dla Polski niezwykle dotkliwe. Z pewnością należy liczyć się z możliwością złożenia przez Komisję Europejską skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE przeciwko Polsce" - wskazała senator.

Zwróciła również uwagę na skutki pozaprawne, takie jak m.in. dalsza postępująca izolacja Polski, narażenie społeczeństwa na utratę wypłat środków pomocowych z UE, dalsze osłabienie pozycji Polski we wspólnocie europejskiej, a także na izolację gospodarczą, prawną i polityczną.

"Ustawa w całości nadaje się do ponownego napisania i ze wskazanych wyżej przyczyn komisja w głosowaniu przegłosowała wniosek o odrzucenie ustawy w całości" - podkreśliła Morawska-Stanecka.

PiS wnioskuje o przyjęcie nowelizacji bez poprawek

O przyjęcie nowelizacji ustaw sądowych bez poprawek zawnioskowali w środę senatorowie PiS. Wniosek mniejszości przedstawił podczas obrad senator Marek Pęk.

"Ta ustawa jest potrzebna, jest konieczna, jest - co do pewnych zarysów i zasad - zgodna z tym, co obserwujemy w porządkach europejskich i mamy prawo ukształtować te zasady według polskiego modelu sądownictwa" - podkreślił.

Marek Pęk odniósł się także do przebiegu prac komisji nad nowelizacją. Jego zdaniem, było tam mało merytorycznej dyskusji samych senatorów, a "głównymi aktorami" byli eksperci i prawnicy, którzy poruszali się na "bardzo wysokim poziomie ogólności".

Senator Pęk przekonywał, że "jeśli chodzi o obronę imperium władzy sądowniczej, prawnicy występują w sposób niesłychanie jednoznaczny i taki, w którym nie ma miejsca na żadną dyskusję". "Te sprawy nie są takie jednoznaczne i to wykazała również ta komisja, przede wszystkim przedstawiciele rządu" - podkreślił.

Jego zdaniem, podstawową konstatacją jest to, że - zgodnie z traktami europejskimi - kwestie wymiaru sprawiedliwości są zastrzeżone do kompetencji państw członkowskich. "Mamy prawo do polskiego modelu wymiaru sprawiedliwości, mamy prawo do polskiego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów" - powiedział Pęk.

"Mamy w Polsce demokrację, a nie sędziokrację"

Senator PiS dodał, że jednym z ważnych aspektów jest zgodność przepisów z konstytucją i zachowanie niezależności sądów. Według senatora PiS, argument, że ta ustawa niszczy tę niezależność, jest "głęboko demagogiczny" i ma charakter "polityczny i propagandowy".

"Nigdzie władza sądownicza nie występuje w sposób tak autonomiczny, jakbyście państwo tego chcieli i jakby chcieli tego opiniujący tę stawę przedstawiciele środowisk prawniczych" - powiedział Pęk. "Nie ma czegoś takiego, jak supremacja władzy sądowniczej w Polsce. Władza sądownicza jest jedną z trzech różnych władz, a nie 'nadwładzą'. Mamy w Polsce demokrację, a nie sędziokrację" - dodał.