Tuż po północy w Garwolinie doszło do wypadku autokaru, którym podróżowało 50 osób. Pojazd wpadł do rowu. Cztery osoby zostały ranne. Mazowiecki odcinek drogi S17 jest już przejezdny.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Autokar wiozący pasażerów z Lublina do Warszawy zjechał z drogi i wpadł do rowu na wysokości Garwolina. Do wypadku doszło przed godziną 1. Ruch w tym miejscu odbywa się płynnie, ale jednym pasem.

Czterech poszkodowanych trafiło do szpitali w Garwolinie i Otwocku.

"Stoi sześć, siedem samochodów straży pożarnej. Autobus jest przewrócony do góry nogami, w rowie" - opowiadał słuchacz RMF, który przejeżdżał obok miejsca wypadku.