Choć medyczna marihuana została zalegalizowana, pojawiło się wiele przeszkód, utrudniających dostęp do medykamentu. W Krakowie receptę można uzyskać tylko w Szpitalu Uniwersyteckim. Resort zdrowia nie zadbał jednak o przygotowanie lekarzy do aplikowania pacjentom leczniczej marihuany - czytamy w "Gazecie Krakowskiej".

Po wielu miesiącach oczekiwania na dostęp do medycznej marihuany, wreszcie pojawił się podmiot zainteresowany produkcją, a także hurtownia zainteresowana dystrybucją do aptek. Nie należy się jednak spodziewać, że każdy potrzebujący otrzyma lek. Jak zaznacza "Gazeta Krakowska", ministerstwo zdrowia nie zadbało o to, by odpowiednio przeszkolić lekarzy.

- Wciąż nie wiemy, w jaki sposób konopie pacjentom aplikować. (...) Jak zwykle u nas rozwiązania wprowadzane są od końca - mówi dr Jerzy Radziszowski, koordynator Kolegium Zakładów Lecznictwa Otwartego.

Receptę na terenie Małopolski można uzyskać tylko w Zakładzie Badania i Leczenia Bólu Szpitala Uniwersyteckiego. W tej placówce - jak podkreśla jej szef prof. Leszek Dobrogowski - do podawania medycznej marihuany przygotowani są prawie wszyscy lekarze. Zorganizowano dla nich specjalne szkolenia.

Lek nie jest refundowany. Miesięczna kuracja będzie kosztować - w zależności od dawki - od kilkuset do około tysiąca złotych.

Więcej w piątkowym wydaniu "Gazety Krakowskiej".