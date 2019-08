"Gazeta Wyborcza": Prokuratura po reformach. Raport stowarzyszenia Lex Super Omnia

We wtorek "Gazeta Wyborcza", powołując się na raport stowarzyszenia Lex Super Omnia, opisuje zmiany w prokuraturze rządzonej przez Zbigniewa Ziobrę.

Jak czytamy w dzienniku - stowarzyszenie Lex Super Omnia, w opublikowanym raporcie "Królowie życia w prokuraturze ‘dobrej zmiany’" opisuje m. in. gratyfikacje, na jakie mogą liczyć śledczy "lojalni wobec Ziobry".

Zdaniem autorów raportu, obecnie o karierze w prokuraturze nie decydują kompetencje, doświadczenie i sukcesy, a "uległość i lojalność wobec obecnej władzy".

"GW", na podstawie raportu, przytacza historie prokuratorów, którzy mogą liczyć np. na dodatkowe, świetnie płatne zlecenia i wysokie nagrody. "Według ustaleń LSO, w 2018 roku fundusz nagrodowy prokuratora krajowego wyniósł 800 tys. zł, a fundusz prokuratora generalnego - 300 tys. z. W sumie na nagrody było więc 1.1 mln zł" - podaje "GW".

Jak czytamy w dzienniku - Prokuratura Krajowa zawarła także umowy z kilkoma prokuratorami, którzy "za dodatkowe pieniądze opracowują metodykę prowadzenia śledztw lub szkolenia". Przed reformą sądownictwa, tego typu działania były wykonywane w ramach pracy, bez dodatkowych pieniędzy.

Szybkie awanse młodych

W cytowanym przez "GW" raporcie opisano także, jak w praktyce wygląda mechanizm ręcznego sterowania prokuraturą. Umożliwia on dowolne delegowanie śledczego z jednej jednostki do drugiej, bez podania uzasadnienia, co także może być formą nagrody (np. delegacja do prokuratury wyższego szczebla).

Jako przykład osoby, która zrobiła karierę dzięki delegacji podano m. in. Martę Choromańską, która z prokuratury rejonowej w Grodzisku Mazowieckim po siedmiu miesiącach została oddelegowana do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, a następnie w 2018, w ramach delegacji, przeniesiono ją do stołecznej prokuratury regionalnej. Czym zasłynęła?

"W prokuraturze okręgowej odmówiła wszczęcia śledztwa w sprawie składania fałszywych zeznań przez posłów PiS w związku z głosowanie w Sali Kolumnowej w grudniu 2016 r. Zawiadomienie w tej sprawie złożył sędzia Igor Tuleya" - podaje dziennik za raportem.

