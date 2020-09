​Gdańsk: Funkcjonariusze policji zatrzymali 38-letniego podpalacza

Policjanci ujęli mężczyznę, który podpalił swoje mieszkanie i uciekł. Z powodu wywołanego przez niego pożaru ewakuowano innych lokatorów budynku - poinformowała w piątek (25 września) gdańska policja.

Zdjęcie Policja, zdjęcie ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Jak powiedział oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku Mariusz Chrzanowski, w środę policjanci z komisariatu na Przymorzu odebrali zgłoszenie, że w jednym z bloków doszło do pożaru mieszkania.

Reklama

- Policjanci szybko ustalili kto zajmował mieszkanie, w którym doszło do pożaru, zdobyli rysopis 38-latka oraz informacje, w których miejscach mężczyzna najczęściej przebywa - dodał Chrzanowski.

Funkcjonariusze zaczęli szukać mężczyzny, ponieważ wszystko wskazywało na to, że mógł celowo podpalić mieszkanie. Zatrzymali go w okolicy jednego ze sklepów w Gdańsku. "Policjanci nie mieli wątpliwości, że to poszukiwany mężczyzna, bo miał nadpalone włosy, poparzone ręce i był ubrudzony sadzą" - dodał Chrzanowski.

Po zatrzymaniu okazało się, że mężczyzna miał dwa promile alkoholu w organizmie.

W piątek został doprowadzony do prokuratora i usłyszał zarzuty spowodowania zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców bloku. Za sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób grozi do 10 lat więzienia.