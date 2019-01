Gdańsk: Msza św. w intencji prezydenta Adamowicza

W poniedziałek w bazylice św. Brygidy w Gdańsku odbyła się msza św. za duszę zmarłego w tym dniu prezydenta Pawła Adamowicza. W niedzielę wieczorem prezydenta zaatakował nożem 27-letni Stefan W., który podczas finału WOŚP w tym mieście wtargnął na scenę.

Zdjęcie Paweł Adamowicz /Wojciech Stóżyk /Reporter

Przed rozpoczęciem nabożeństwa proboszcz ks. Ludwik Kowalski poinformował, że prezydent Adamowicz zmarł przed godziną. Poprosił o modlitwę za duszę zmarłego i o wsparcie w cierpieniu dla jego bliskich.

Wierni odmawiają koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wśród modlących się w świątyni są m.in. ojciec tragicznie zmarłego prezydenta - Ryszard, przewodniczący NSZZ "Solidarność" Piotr Duda i Kacper Płażyński.

Prezydent Adamowicz zmarł w szpitalu w poniedziałek po południu. W niedzielę wieczorem został zaatakowany nożem w Gdańsku przez 27-letniego Stefana W., który podczas finału WOŚP wtargnął na scenę.

"To jest jego parafia, tutaj pan prezydent Paweł Adamowicz się wychowywał. Św. Brygida to jego miłość z czasów młodości. Tutaj był ochrzczony, przyjmował komunię św. i sakrament bierzmowania. Dlatego ta msza św., bo go znamy i parafia go zna" - mówił PAP przed rozpoczęciem mszy ks. Kowalski.