Symbolicznym rozwiązaniem wstęg przy okrągłym stole oraz wejściu do strefy społecznej, zainaugurowano w sobotę rano w Gdańsku Święto Wolności i Solidarności. Potrwa ono do 11 czerwca. Na 4 czerwca zaplanowano m.in. wiec z udziałem Donalda Tuska i Lecha Wałęsy.

Zdjęcie Miasteczko namiotowe przed budynkiem Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku / Łukasz Dejnarowicz /Agencja FORUM

Wstęgi rozwiązali prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności Basil Kerski oraz prezes Fundacji Gdańskiej Jacek Bendykowski.

"Kochane gdańszczanki, kochani gdańszczanie, ale też wiem, że jest wśród was wielu przybyszy z różnych części Polski. Witam was serdecznie w Gdańsku, na Święcie Wolności i Solidarności. Inaugurujemy nasze obchody" - powiedziała Dulkiewicz rozwiązując wstęgę z napisem "'89 - 2019 Gdańsk", która symbolicznie zagradzała wejście w wewnętrzną przestrzeń dużego okrągłego stołu, który - z okazji obchodów - stanął przy ECS.

Liczący ok. 15 m średnicy, mogący pomieścić około stu osób, stół został zaprojektowany i zbudowanym specjalnie na gdańskie Święto Wolności i Solidarności. W ramach obchodów zaplanowano przy nim, liczne warsztaty, debaty i spotkania. Pierwsze z nich - warsztaty plastyczne, rozpoczęły się tuż symbolicznym rozwiązaniu wstęg. "Okrągły stół, biało-czerwony okrągły stół, to miejsce, przy którym już teraz wiele osób siedzi i rozmawia i o to nam chodziło" - powiedziała dziennikarzom Dulkiewicz.

Prezydent Gdańska nawiązała też do planowanej na 3 czerwca wizyty w Gdańsku premiera Mateusza Morawieckiego oraz prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego (wizyta, o której poinformował rzecznik prasowy NSZZ "S" ma mieć miejsce w sąsiadującej z ECS Sali BHP, a odbędzie się z okazji uroczystości 40. rocznicy przyjazdu papieża Jana Pawła II do Polski). Dulkiewicz powiedziała dziennikarzom, że cieszy się z tej wizyty. "Myślę, że tych kilka metrów do tego stołu też podejdą. Ja będę do tego zapraszać" - powiedziała.

Po inauguracji działań przy okrągłym stole, Dulkiewicz przeszła do strefy społecznej urządzonej w kilkunastu namiotach ustawionych na terenie sąsiadującym z ECS. Strefa będzie działać do 4 czerwca. Prezentuje się w niej ponad 200 organizacji pozarządowych z całego kraju prowadzących bardzo różnorodną działalność. Organizacje przygotowały liczne warsztaty, wykłady i debaty. Gośćmi tej strefy będą m.in. ks. Adam Boniecki, Leszek Balcerowicz, Agnieszka Holland, Szymon Hołownia, O. Jacek Prusak, Tomasz Sekielski i Lech Wałęsa.

"Duże emocje, cieszymy się, bo 4 czerwca to była duża radość. Radość przede wszystkim z tego, że staliśmy się obywatelami. To właśnie w tym miejscu, gdzie dzisiaj jesteśmy - w strefie społecznej, właśnie tą obywatelskość będziemy mogli oglądać, ale - mam nadzieję także, doświadczać jej i się nią dzielić" - powiedziała dziennikarzom Dulkiewicz.

Gdańsk: Prezentacja okrągłego stołu z okacji rocznicy wyborów 4 czerwca 1 7 Gdańsk Autor zdjęcia: Łukasz Dejnarowicz Źródło: Agencja FORUM 7

"Święto Wolności i Solidarności" - plan wydarzeń

Poza tymi zaplanowanymi w strefie społecznej i przy okrągłym stole, na Święto Wolności i Solidarności złożą się także setki innych wydarzeń które odbędą się w Gdańsku dla uczczenia rocznicy wyborów z 1989 r. Będą to koncerty, wystawy, spektakle, debaty, prelekcje, spotkania, warsztaty itp.

W sobotnie popołudnie na placu Zebrań Ludowych odbędzie się występ dedykowany dzieciom, a zainspirowany wydaną pod koniec lat 80. płytą Małe Voo Voo. Piosenki z tej płyty wykonają m.in. Wojciech Waglewski i Voo Voo oraz Tomasz Organek, a na koncert ten złoży się też projekt basisty grupy Voo Voo - Karimski Club.

1 czerwca wieczorem na placu Zebrań Ludowych odbędzie się z kolei koncert z udziałem trójmiejskiego muzyka Wojciecha Mazolewskiego z jego kwintetem, grupy Voo Voo ze złożonym z 23 bębniarzy zespołem Ritmo Bloco oraz Tomasza Organka ze jego zespołem. Każdemu z zespołów towarzyszyć będą goście, w tym Lech Janerka, John Porter oraz Natalia i Paulina Przybysz oraz mama obu artystek - Ewa.

Kulminacja obchodów będzie miała miejsce 4 czerwca. W południe na scenie przed budynkiem Europejskiego Centrum Solidarności (ECS) planowane jest wspólne odśpiewanie "Mazurka Dąbrowskiego", proklamacja Deklaracji Wolności i Solidarności, wspólne zdjęcie i degustacja tortu z okazji 30. urodzin polskiej demokracji. Tego dnia o godz. 17.30 na Długim Targu odbędzie się wiec, w czasie którego odegrany zostanie hymn Europy, a głos zabiorą szef Rady Europejskiej Donald Tusk, b. prezydent Lech Wałęsa oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Obchody 4 czerwca zakończy trzygodzinne muzyczne widowisko pt. "30 lat wolności", które odbędzie się na pl. Zebrań Ludowych. Zabrzmią m.in. utwory zespołów Perfect, Dżem, Oddział Zamknięty, Lady Pank, Mr Zoob, Krystyna Prońko i Maciej Maleńczuk. Pojawią się też m.in. Kaja, Kasia Kowalska, Raz Dwa Trzy, Kamil Bednarek, Krzysztof Zalewski, Piotr Cugowski i Michał Szpak.