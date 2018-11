​Gdy zmarłego nikt nie żegna

Jeżeli pożegnanie zmarłego, traktowane jako obowiązek moralny, czy też religijny, zwykle wynikający z więzi, jakie uda się w trakcie życia stworzyć z człowiekiem, spoczywa na najbliższych lub przyjaciołach, to co dzieje się z ludźmi samotnymi, bezdomnymi, tymi, którzy odchodzą w ośrodkach pomocy społecznej, na ławkach i w pustostanach?

Zdjęcie W pogrzebach osób samotnych i bezdomnych często uczestniczą tylko ksiądz i urzędnik /Andrzej Sidor /Agencja FORUM

O pogrzebach, na które nie przychodzi nikt, rozmawiamy z kierownikiem Działu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Andrzejem Kulińskim.

Bez imienia

Pochówkiem osób samotnych, bezdomnych, skonfliktowanych z bliskimi czy zwłok, których tożsamości nie da się ustalić, zajmują się ośrodki pomocy społecznej. Jednostki samorządowe działają także w zastępstwie rodzin, które zrzekają się prawa do pochowania zmarłego ze względu na kwestie finansowe.

Jak zaznacza w rozmowie z Interią kierownik Działu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Andrzej Kuliński, rocznie na koszt Gminy Miejskiej Kraków chowanych jest około 130-140 osób. Prawie połowę z nich zleca Dział Pomocy Bezdomnym MOPS w Krakowie. Wśród ciał znalezionych w pustostanach, czy na ulicach, są bezimienne osoby o nieustalonej tożsamości.

Identyfikacją zwłok zajmuje się policja. Wcześniej toczą się czynności związane z ustaleniem przyczyny zgonu, które prowadzi Zakład Medycyny Sądowej CM na zlecenie prokuratura.

Gdy rodzina odmawia

MOPS zajmuje się także pochówkiem osób, których rodziny zrzekły się tego prawa. Od kiedy obniżono kwotę zasiłku pogrzebowego, jest ich coraz więcej.

- ZUS bądź inne kasy ubezpieczeniowe wypłacają do 4 tys. zł zasiłku pogrzebowego. Tendencja wzrostowa zauważalna jest w przypadku rodzin uboższych, które nie są w stanie w tej cenie zorganizować ceremonii - mówi Kuliński.

Koszt pogrzebu zorganizowanego przez ośrodek pomocy jest niższy od cen rynkowych, ponieważ usługi pogrzebowe są zlecane przez gminę w trybie przetargu nieograniczonego na okresy 3-letnie.

- Średni koszt pogrzebu to 2,5 tys. zł, na co składają się: usługi pogrzebowe - ok. 1 tys. zł, plus opłaty cmentarne zależne od rodzaju pochowku. Organizujemy pochówki do grobów, którymi prawo dysponowania ma rodzina zmarłego, do mogił pojedynczych ziemnych (w przypadku nn), do grobów podwójnych zwłoki osób znanych z imienia i nazwiska. Usługa pogrzebowa obejmuje również ubranie zwłok, które dostarcza rodzina zmarłego lub MOPS, a w przypadku zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami sanitarnymi - w workach foliowych.

Zdjęcie Jak wygląda pogrzeb osób samotnych? (zdj. ilustracyjne) / Marcin Łukaszewicz / FORUM

Ksiądz i urzędnik - jedyni uczestnicy pogrzebu

Pracownik socjalny, który prowadzi sprawę pochówku zwłok na koszt gminy, ma obowiązek uczestniczenia w pogrzebie. Pochówek jest organizowany w obrządku, którym jest znane wyznanie zmarłego.

W przypadku osób wyznania katolickiego, ceremonia pogrzebowa obejmuje mszę w kaplicy cmentarnej (jeżeli w ceremonii uczestniczy rodzina lub znajomi zmarłego) oraz odprowadzenie do grobu. Ceremonia pogrzebowa osób innych wyznań jest organizowana w kaplicy ekumenicznej lub od bramy cmentarza.

W przypadku osób, które zadeklarowały przed śmiercią, że są niewierzące, ceremonię pogrzebową prowadzi pracownik Urzędu Miasta Krakowa.

Miejsce spoczynku osób o nieustalonej tożsamości odwiedzają już tylko zatrudnione przez MOPS osoby do obsługi i porządkowania grobów.

Ewa Majewska