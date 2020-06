​Georgette Mosbacher: Fort Trump nigdy nie miał szansy stać się rzeczywistością

W rozmowie z Wirtualną Polską ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher rozwiewa nadzieje na stałe amerykańskie bazy w naszym kraju.

Zdjęcie Georgette Mosbacher podczas wojskowych ćwiczeń w Drawsku Pomorskim /AFP

"To było sformułowanie rozdmuchane przez prasę. Nigdy termin 'Fort Trump' nie został użyty w wewnętrznych rozmowach strony amerykańskiej. Ja sama nigdy go nie użyłam" - podkreśliła Georgette Mosbacher w rozmowie z wp.pl.

Ambasador USA w Polsce przyznała, że to prezydent Andrzej Duda posłużył się tym sformułowaniem podczas wspólnej konferencji z Donaldem Trumpem.

"A ja potem powiedziałam, że nie powinno się używać tego terminu. Fort Trump nigdy nie miał szansy stać się rzeczywistością" - podkreśliła Mosbacher.

I nie chodzi tylko o nomenklaturę. Pytana, czy zainstalowanie stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce było "bez szans", odparła wprost: "Tak, mogę to potwierdzić".

Zwrot "Fort Trump" został użyty przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas wizyty w Białym Domu we wrześniu 2018 r.

"Mam nadzieję, że pan prezydent Donald Trump podejmie decyzję o skierowaniu do Polski kolejnych jednostek amerykańskich wraz z wyposażeniem. Uśmiechałem się do pana prezydenta, że chciałbym wspólnie stworzyć stałą bazę amerykańską, którą nazwiemy Fort Trump. Wierzę w to głęboko, że jest to możliwe i jestem przekonany, że taka decyzja jest zarówno w polskim interesie, jak i w interesie USA" - mówił wówczas polski prezydent.