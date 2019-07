Ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Georgette Mosbacher potwierdziła, że wizy do USA dla Polaków zostaną zniesione. "Potwierdzam, że do września 2019 r. wymagania dotyczące zniesienia wiz będą spełnione" - zadeklarowała.

Zdjęcie Georgette Mosbacher potwierdza: Wizy dla Polaków zostaną zniesione / Krystian Maj /Agencja FORUM

Mosbacher potwierdziła to w rozmowie z tygodnikiem "Do Rzeczy".

"Do końca roku fiskalnego, tj. do września 2019 r., wymagania dotyczące zniesienia wiz będą spełnione i będziemy w stanie nominować Polskę do programu Visa Waiver" - oświadczyła ambasador USA w Polsce.

"Przypominam jednak, że proces wdrożeniowy trwa od trzech do sześciu miesięcy. Dotrzymam zatem mojej obietnicy, ponieważ cała reszta, nawet jeśli zakończy się w 2020 r., będzie tylko biurokratyczną formalnością" - powiedziała.

Kluczowy wskaźnik

Dołączenie Polski do programu ruchu bezwizowego będzie możliwe, jeśli m.in. wskaźnik odmów wiz turystyczno-biznesowych, liczony od października do września, spadnie poniżej 3 proc. Wedle słów Mosbacher, jest już przesądzone, że tak się właśnie stanie.

W ubiegłym roku wskaźnik wyniósł najmniej w historii - nieco poniżej 4 proc. Jak podawała ambasada USA, w 2018 r. 96 proc. osób starających się otrzymało zgodę na wyjazd.

Georgette Mosbacher już pod koniec ubiegłego roku deklarowała, że do końca 2019 r. "jest gotowa załatwić sprawę zniesienia wiz dla Polaków". Wielokrotnie zaznaczała, że jest to dla niej priorytet.