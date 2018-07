Gersdorf: Kadencyjność I prezesa SN jest określona w konstytucji

"Stanowisko I prezesa SN - niezależnie od tego, kto by nim był - ma kadencyjność określoną w konstytucji. Skoro kadencyjność ta jest określona w konstytucji, nie podlega dyskusjom i zmianom ustawowym" - oświadczyła w środę na konferencji prasowej Małgorzata Gersdorf. "Funkcji, która jest określona konstytucyjnie, zostałam pozbawiona ustawą" - dodała.

Na początku konferencji Małgorzata Gersdorf poinformowała, że sędzia Michał Laskowski pozostaje rzecznikiem prasowym Sądu Najwyższego.

- Swego czasu powiedział państwu, że złożył rezygnację, ale ona nie została zaakceptowana- wyjaśniała. Zgodził się nadal pełnić tę funkcję, którą pełni znakomicie w moim przekonaniu - dodała.

Jak podkreśliła na konferencji prasowej, "stanowisko I prezesa SN - niezależnie od tego, kto by nim był - ma kadencyjność określoną w konstytucji".

- Ta kadencyjność nie podlega dyskusji i zmianom ustawowym - oświadczyła Gersdorf. - Nie ma dla mnie problemu, że ustawa zmieniła wiek emerytalny sędziów SN w trakcie kadencji, czego się nigdy nie robi bez przepisów intertemporalnych. W ten sposób zostałam pozbawiona funkcji ustawą, funkcji, która jest określona konstytucyjnie" - zaznaczyła.

Gersdorf odniosła się też do wyznaczenie prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN sędziego Józefa Iwulskiego do zastępowania I prezes SN na czas jej nieobecności.



- To normalna procedura, że gdy I prezes nie może wykonywać swoich obowiązków, to na ten okres desygnuje swoje uprawnienia jako zastępującego I prezesa sędziemu, zwykle prezesowi Izby. Prezes Iwulski zgodził się wykonywać te moje obowiązki. To nie są proste obowiązki w tym czasie i dziękuję panu prezesowi Iwulskiemu, że się zgodził je wykonywać - powiedziała.

Zapytana o to, dlaczego wydała zarządzenie o wyznaczeniu zastępcy, odpowiedziała: "Niedługo wybieram się na urlop i trzeba było rozwiązać tę sprawę". - Sytuacja jest brawurowa i tempo prac jest bardzo duże. Moja nieobecność w pracy może być spowodowana nie tylko urlopem - podkreśliła.



Gersdorf została też zapytana, czy doszło do jakiegoś porozumienia pomiędzy nią, a prezydentem Andrzejem Dudą.



- Zawsze widzicie państwo jakieś deale, konszachty z władzą wykonawczą. Chyba swoim zachowaniem nie daję do tego podstaw. Godzina wydania zarządzenia o wyznaczeniu zastępcy była istotna, bo podjęłam je przed spotkaniem z prezydentem. Nie wiedziałam co tam się stanie - odpowiedziała na konferencji prasowej Małgorzata Gersdorf.

Wcześniej prezes Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN sędzia Józef Iwulski oświadczył, że "nie jest zastępcą, a tym bardziej następcą I prezes SN". "Jedynie zastępuję ją w razie, gdy będzie nieobecna na przykład w czasie zwolnienia lekarskiego, wyjazdu służbowego, czy urlopu wypoczynkowego" - napisał w oficjalnym oświadczeniu.

"Podzielam uchwałę, którą podjęliśmy: pani prezes jest ciągle I prezes Sądu Najwyższego. Natomiast ja jestem wyznaczony na czas jej nieobecności. W czasie jej obecności nie wykonuję czynności I prezesa. Natomiast w czasie nieobecności mój zakres kompetencji jest taki sam jak I prezesa. Z tym, że będę wykonywał tylko niezbędne czynności - prawidłowe administrowanie SN" - powiedział na konferencji prasowej sędzia Iwulski.