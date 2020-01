I prezes SN Małgorzata Gersdorf w piśmie do prezes TK oświadczyła, że "nie istnieje spór kompetencyjny między Sejmem i prezydentem a Sądem Najwyższym". Na pismo błyskawicznie odpowiedziała prezes Trybunału Julia Przyłębska, stwierdzając, że "pismo (Gersdorf- red.) jest bezprzedmiotowe).

Zdjęcie Julia Przyłębska i Małgorzata Gersdorf /Jacek Dominski/ /Reporter

W czwartkowym piśmie prezes Gersdorf do prezes Przyłębskiej - do którego dotarła PAP - I prezes SN poinformowała, że nie istnieje spór kompetencyjny między Sejmem i Prezydentem RP a SN, ponieważ "aktualnie w SN nie toczy się żadne postępowanie objęte wnioskiem Marszałka Sejmu".



Gersdorf zastrzegła jednocześnie, że gdyby "postępowania objęte wnioskiem Marszałka Sejmu toczyły się w SN, to składy orzekające zastosują przepisy prawa obowiązującego w tym przedmiocie".



"Pani pismo jest bezprzedmiotowe, a zawieszenie postępowania następuje z mocy prawa" - odpowiedziała prezes TK w piśmie do Gersdorf.



Jak dodała Julia Przyłębska: "zarówno Prezes TK jak i I prezes SN nie są w żadnym razie podmiotami uprawnionymi do arbitralnego rozstrzygnięcia w przedmiocie istnienia sporu kompetencyjnego w sprawie, która zawisła przez TK".



"Rozstrzygnięcie w tej sprawie stanowi wyłączną kompetencję TK" - podkreśliła Przyłębska.

Sporne posiedzenie

Wymiana pism między I prezes SN a prezes TK jest związana ze środowym wnioskiem marszałek Sejmu Elżbiety Witek. W środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Sejmem a Sądem Najwyższym oraz Prezydentem RP and SN. Chodzi m.in. o przepisy konstytucji odnoszące się do podziału władz i powoływania sędziów.



Pełną treść wniosku marszałek Sejmu ujawniło RMF FM.



Do sprawy odniosła się najpierw szefowa TK, która stwierdziła, że zgodnie z wnioskiem, czwartkowe posiedzenie trzech Izb Sądu Najwyższego ulega zawieszeniu. Na takie rozwiązanie nie zgodziła się jednak I prezes SN Małgorzata Gersdorf, która uznała, że żaden spór kompetencyjny nie istnieje, ponieważ "aktualnie w SN nie toczy się żadne postępowanie objęte wnioskiem Marszałka Sejmu".

Na czwartek w Sądzie Najwyższym zaplanowano posiedzenie trzech jego Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Sędziowie mają się pochylić nad pytaniami prawnymi, które skierowała I prezes SN. Dotyczą one ważności powołań sędziów, kórych dokonała nowa KRS.