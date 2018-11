Nagranie rozmowy biznesmena Leszka Czarneckiego z prezesem KNF Markiem Chrzanowskim zostało we wtorek przekazane prokuraturze - poinformował pełnomocnik Czarneckiego Roman Giertych.

Zdjęcie Roman Giertych /fot. Adam Chelstowski /Agencja FORUM

"Taśma została przekazana we wtorek po południu, wraz z drugim zawiadomieniem, które dotyczy próby przejęcia kapitałów banku na rzecz jakiegoś innego podmiotu" - powiedział Giertych we wtorek w telewizji Polsat News. Jak wyjaśnił, zawiadomienie "odnosi się do jednego z członków Komisji Nadzoru Finansowego" oraz "innych nieustalonych osób", działających "wspólnie i w porozumieniu".

Giertych wcześniej informował, że pierwsze zawiadomienie, złożone 7 listopada dotyczy korupcyjnej propozycji, złożonej przez szefa KNF Czarneckiemu, natomiast w drugim chodzi o Zdzisława Sokala, członka KNF z nominacji prezydenta. Jak mówił, "według słów Chrzanowskiego miał naciskać na doprowadzenie do upadłości bądź jakichś kłopotów banku (Getin Noble Banku - PAP) Leszka Czarneckiego".

"Mam nadzieję, że postępowanie prokuratorskie to ustali i pozwoli odpowiedzieć na pytanie, kto stał za koncepcją, by przejąć bank za złotówkę" - mówił Giertych. Jak dodał, odwołując się do nagrania rozmowy jego klienta z byłym już szefem KNF, "wedle słów pana Chrzanowskiego miałby być jakiś podmiot państwowy. Ale może jakiś inny - tego nie wiemy". "Generalnie oczekujemy, że wszystkie okoliczności tej sprawy zostaną wyjaśnione" - stwierdził pełnomocnik Czarneckiego.

Wtorkowa "Gazeta Wyborcza" napisała, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, szef KNF Marek Chrzanowski w marcu 2018 r. miał zaoferować przychylność dla tego banku w zamian za mniej więcej 40 mln zł; Czarnecki nagrał tę ofertę i zawiadomił prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez szefa KNF.

Szef rządu zażądał natychmiastowych wyjaśnień od szefa KNF oraz zlecił prokuraturze i służbom niezwłoczne zebranie informacji. Chrzanowski poinformował we wtorek po południu PAP, że składa dymisję z pełnionej przez siebie funkcji. Premier przyjął dymisję szefa KNF Marka Chrzanowskiego.

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował we wtorek, że w godzinach porannych wydał polecenie wszczęcia śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa przekroczenia przez funkcjonariusza publicznego uprawnień celem osiągnięcia korzyści majątkowej przez osobę trzecią przez szefa Komisji Nadzoru Finansowego.