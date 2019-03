- Jesteśmy gotowi zeznawać do jutra do ósmej rano – poinformował pełnomocnik Geralda Birgfellnera mec. Roman Giertych w przerwie środowego przesłuchania. Podkreślił, że jego zdaniem ma miejsce "wyraźna próba przedłużenia postępowania w ten sposób, żeby przeciągnąć je na kolejny dzień".

Zdjęcie Roman Giertych: Mamy do czynienia z totalną kompromitacją / Radek Pietruszka /PAP

"Mamy przerwę godzinną, zapowiedzieliśmy pani prokurator, że jesteśmy gotowi do jutra, do ósmej zeznawać" - powiedział mec. Roman Giertych. Ocenił też, że jego zdaniem trwa "wyraźna próba przedłużenia postępowania w ten sposób, żeby przeciągnąć je na kolejny dzień". "Zadawane są te same pytania, które były zadawane już raz lub dwa razy. Pani prokurator cytuje zdanie po zdaniu z zawiadomienia wielostronicowego, które żeśmy złożyli, pytając świadka, żeby ustosunkował się do kolejnych zdań, co już zresztą robiła poprzednio" - relacjonował Giertych.

Reklama

"W moim odczuciu mamy do czynienia z totalną kompromitacją, aż mi wstyd za to, co dzisiaj robi prokuratura. Myślę, że mogłaby ukrywać swoją wolę ochrony Jarosława Kaczyńskiego w inny, bardziej subtelny sposób" - ocenił.

"Na razie pani prokurator udało się chyba zadać jedno pytanie, którego nie było" - wskazał Giertych.

Podkreślił, że obecnie Birgfellner jest w stanie zeznawać "do oporu, nawet do jutra rana", ale nie są zainteresowani przeniesieniem przesłuchania na kolejny dzień. "Pani prokurator wielokrotnie pytała, czy świadek dobrze się czuje, żeby zeznawać" - dodał. Pytany o to, kiedy złożona zostanie ewentualna skarga na przewlekłość postępowania, Giertych podkreślił, że nie wiadomo, kiedy zakończy się środowe przesłuchanie. "W ciągu najbliższych paru dni, jeśli nie będzie wszczęte śledztwo" - dodał.

Giertych poinformował, że do godz. 13 trwa godzinna przerwa lunchowa, ustalono też przerwę na kolację w godzinach 19.00-20.30. "Być może potrzeba będzie jeszcze przerwy śniadaniowej jutro rano" - powiedział.

"Komitetem obrony Kaczyńskiego"

"Komitetem obrony Kaczyńskiego" nazwał pełnomocnik Birgfellner mec. Jacek Dubois przedłużające się przesłuchanie swojego klienta. "Zastanawiam się, czy nasz klient więcej czasu spędził na straconej pracy dla Jarosława Kaczyńskiego czy więcej spędzi go w prokuraturze" - podkreślił.

"Żebyście sobie państwo wyobrazili, co tu się dzieje, o czym my nie możemy mówić w sposób dosłowny, to wyobraźcie sobie państwo sytuację: jesteście w jakimś miejscu, gdzie gra winyl i nagle ten winyl się zacina. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, biegnie ta sama strofa. Nasz pobyt tutaj w czterdziestej którejś godzinie, co jest już dręczeniem, polega na tym, że pani prokurator się zacięła" - mówił mec. Dubois w przerwie środowego przesłuchania.

Podkreślał, że ze strony prokuratury ciągle padają pytania, na które już udzielono odpowiedzi.

"Jak wychodziłem z domu, rodzina się mnie pytała, gdzie idziesz. Ja odpowiedziałem: do KOK-u. Co to jest KOK? To jest Komitet Obrony Kaczyńskiego, bo inaczej nie można potraktować sytuacji, w której nic się nie dzieje, terminy ustawowe są przekroczone i nie możemy posunąć się dalej. Ja mam takie jedno pytanie: zastanawiam się (...), czy nasz klient więcej czasu spędził na straconej pracy dla pana Kaczyńskiego czy więcej spędzi w prokuraturze, która miała mu w tej sprawie pomóc" - powiedział mec. Dubois.

"No i chyba z panem mecenasem mamy takie jedno marzenie: że, jeżeli prokuratura jest tak dolegliwa, to żeby te 50 godzin, które tutaj spędzamy (...) zostało również spędzone, żeby pan Kaczyński mógł w tej sprawie lub w innej formie przedstawić racje" - powiedział. "Zapraszamy państwa ze stoperami i sprawdzimy, czy wobec tej osoby będzie tak duża dociekliwość, będziemy tego świadkami, bo jako pełnomocnicy pokrzywdzonego będziemy mieli prawo zadawać pytania i gwarantujemy, że nie będziemy zdartą, zaciętą płytą" - zapewnił Dubois.