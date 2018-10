GIF wycofuje serię leku przeciwalergicznego

Główny Inspektorat Farmaceutyczny zdecydował się wycofać na terenie całej Polski serię leku Aerius, tabletek przeciwhistaminowych o działaniu przeciwalergicznym.

Zdjęcie Główny Inspektorat Farmaceutyczny /Wlodzimierz Wasyluk /East News

GIF podjął taką decyzję na podstawie wniosku od przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego. Wycofane zostały 5 miligramowe tabletki w opakowaniach po 30 sztuk:

Wycofana seria: 8STBAC3A01, data ważności: 12.2019.

Powodem wycofania serii produktu jest to, ze na rynek polski trafiły opakowania z ulotkami w języku rumuńskim i bułgarskim.

Aerius to lek przeciwhistaminowy stosowany przeciwalergicznie. Jest on wskazany dla dorosłych i dzieci do łagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa i pokrzywką.

Produkt leczniczy wycofany z rynku decyzją GIF nie może być przedmiotem obrotu. Dodatkowo, w systemach komputerowych aptek lek jest blokowany przez specjalny program informatyczny w ramach Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia (OSOZ), co uniemożliwia sprzedaż takiego produktu leczniczego.