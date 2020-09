1 września w całej Polsce uczniowie ruszyli do szkół, a młodsze dzieci do przedszkoli. Zgodnie z reżimem sanitarnym dzieci wpuszczane są pojedynczo. Przed placówkami w niektórych miejscach utworzyły się gigantyczne, nawet dwugodzinne kolejki - podaje RMF FM.

Zdjęcie Początek roku szkolnego w Łomży /Marek Maliszewski /Reporter

Słuchacze RMF donoszą, że pierwszy dzień szkoły dla najmłodszych wiąże się z długim oczekiwaniem przed wejściem.

W Łodzi przed Przedszkolem Miejskim nr 235 przy ulicy Stawowej 28 ustawiła się 200-metrowa kolejka. "Pierwszy dzień przedszkola w dwugodzinnej kolejce. Wszyscy stoją w 200-metrowej kolejce, w deszczu, bez maseczek. Dzieci wpuszczane są pojedynczo z rodzicami. Około 10 minut na dziecko. Jaki w tym sens?" - pisze słuchacz.

Zdjęcie sprzed przedszkola nr 15 w Koszalinie przesłała na Gorącą Linię RMF FM pani Monika. "Kolejka 30 min. Dobrze, że świeci słońce" - napisała.



Jak opisują rodzice dzieci z jednego ze szczecińskich przedszkoli, w środku podpisywane są oświadczenia, mierzona jest także temperatura. - Dzisiaj jest też wydawanie breloczków, którymi się odbiera dziecko na wejściu. Rano była duża kolejka - usłyszała reporterka RMF.

Jak uspokajają urzędnicy, taka sytuacja nie powinna się powtórzyć w kolejnych dniach. Początek września to dni organizacyjne, kiedy pracownicy przedszkoli, rodzice i dzieci muszą oswoić się z nowymi zasadami, dlatego ważne, by na odstawienie dziecka do placówki przez najbliższe dni wygospodarować nieco więcej czasu.

