Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed zażywaniem dopalaczy. Wyjątkowo niebezpieczne są nowe narkotyki - syntetyczne opioidy, które w ostatnich miesiącach były przyczyną wielu zatruć i zgonów.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL

Rzecznik GIS Jan Bondar apeluje, aby podczas zabaw sylwestrowych zachować ostrożność i nie sięgać po substancje odurzające. Zażywanie tego typu środków w każdym przypadku jest bardzo niebezpieczne. "Przestrzegam zarówno młodych ludzi, jak i tych w średnim wieku, żeby nie używali dopalaczy, bo może się to skończyć tragicznie" - mówił Bondar.



Reklama

Jak wyjaśnił rzecznik GIS, w przypadku zażycia opioidów, w odróżnieniu o preparatów pobudzających, może dojść do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu. Syntetyczne opioidy powodują zaburzenia świadomości, splątanie, zwężenie źrenic, spadek ciśnienia krwi i spowolnienie akcji serca. Najgroźniejsze są zaburzenia oddechowe. "Taka osoba może po prosu usnąć i już się nigdy nie obudzić" - ostrzega Bondar.

Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego od początku roku do końca listopada z powodu zażycia dopalaczy zmarło w Polsce 61 osób. Co miesiąc dochodzi do 280 zatruć nowymi narkotykami.