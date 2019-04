Obecność bakterii Salmonella z grupy OD wykryto na powierzchni skorupek jaj – poinformował Główny Inspektorat Sanitarny (GIS). Bakterie stwierdzono w jednej z pięciu badanych próbek; chodzi o produkt firmy "Jaja Wojciechowicz".

Ostrzeżenie publiczne dotyczy produktu Świeże jaja "Jaja Wojciechowicz" klasa świeżości A, kategoria wagowa: M-średnie (63g>masa>53 g), których termin przydatności do spożycia mija 12.05.2019; kod na skorupkach jaj to 3PL 02181303, zaś numer zakładu pakowania: PL 02185903 WE.

O wyniku badania - jak zaznaczono w komunikacie - Państwowa Inspekcja Sanitarna poinformowała Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Środzie Śląskiej, zarząd sklepu NETTO w Kobylance, w którym pobrano próbkę, oraz producenta kwestionowanej próbki.

"NETTO Sp. z o.o. poinformowała, że w dniu 30.04.2019 r. ww. jaja zostały usunięte ze sklepów tej sieci" - podał GIS.

Zalecił też, by konsumenci nie spożywali jaj, szczególnie na surowo, o numerze partii i kodzie na skorupce wskazanym w komunikacie, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia. "Należy również pamiętać, że bakterie obecne na powierzchni skorupek mogą zostać przeniesione na inne powierzchnie w wyniku kontaktu z zanieczyszczonymi jajami" - podano.