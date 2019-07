Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wykryciu salmonelli w popularnej przyprawie. Chodzi o gorczycę firmy Prymat.

Zdjęcie W tym produkcie została wykryta salmonella /GIS /

Na stronie GIS zamieszczone zostało ostrzeżenie dotyczące wykrycia salmonelli w przyprawie "Gorczyca biała cała" marki Prymat.

"Spożycie produktu, szczególnie bez obróbki termicznej, wiąże się z potencjalnym ryzykiem zatrucia pokarmowego" - ostrzega GiS.

Badanie przeprowadzone w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazało obecność bakterii salmonella typhimurium w czterech z pięciu badanych próbek.



Państwowa Inspekcja Sanitarna ustala miejsca dystrybucji kwestionowanej partii produktu, aby doprowadzić do wycofania jej z obrotu.

Firma Prymat Sp. z o. o. poinformowała, że zwróciła się z prośbą do wszystkich odbiorców kwestionowanej partii wyrobu o wstrzymanie dystrybucji i zwracania jej do magazynu firmy. Zaprasza wszystkich klientów, którzy dokonali zakupu gorczycy ze wskazanym w komunikacie numerem partii i mają jakiejkolwiek pytania, do kontaktu telefonicznego pod numerem (32) 47 33-833 lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.prymat.pl.

Firma zapewnia, że każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone indywidualnie.

Szczegóły dotyczące produktu: "Gorczyca biała cała Prymat", masa netto: 30 g, producent: Prymat, data minimalnej trwałości: 05.2022, numer partii: 1298133.