- W ogóle to nie jest brane pod uwagę - powiedział w środę prezes NBP Adam Glapiński pytany, czy rozważał w ostatnim czasie podanie się do dymisji w związku z zamieszaniem wokół wysokości wynagrodzeń w banku centralnym.

Zdjęcie Prezes NBP Adam Glapiński /AFP

"Żartowałem już państwu, kiedyś mówiąc, że po powrocie z Radomia się zastanowię. To nie jest nawet z tego filmu cytat (...), to jest stary przedwojenny żart oznaczający, że pytanie jest absurdalne i że w ogóle to nie jest brane pod uwagę" - powiedział Glapiński na konferencji prasowej po posiedzeniu RPP.

Reklama

Podczas styczniowej konferencji prasowej, gdy dziennikarze zapytali prezesa NBP, czy poda się do dymisji przed końcem kadencji, powiedział: "Jedna odpowiedź dobra mi przychodzi: Jak wrócę z Radomia, to się zastanowię".

Cytat pochodzi z filmu "Halo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy" z 1978 roku. Jest w nim scena, kiedy narzeczony głównej bohaterki pyta krawca Saramonowicza, czy mógłby mu pożyczyć 50 zł. "Może mógłbym, ale dopiero jak wrócę z Radomia. - A kiedy pan wróci? - Nie zamierzam".

Glapiński o "piątce PiS"

"Działania fiskalne, mieszczące się w granicach zrównoważonego budżetu, będą pozytywnie oddziaływać na gospodarkę" - powiedział prezes NBP Adam Glapiński na konferencji po posiedzeniu RPP, odnosząc się do zapowiedzianej przez rząd tzw. "piątki PiS".



"Ten bodziec w postaci tych działań fiskalnych, rozumiem mieszczący się w granicach zdyscyplinowanego budżetu, w granicach do których nas zobowiązują traktaty, może być bardzo skuteczny" - powiedział Glapiński.



Dodał, że jego zdaniem wydaje się, iż jest trafnie wyszacowany. "I rzeczywiście pobudzi popyt, pobudzi konsumpcję i będzie pozytywnie oddziaływał na gospodarkę, a deficyt nadal będzie utrzymany w ryzach - mówił szef NBP.



Zaznaczył, że wszyscy członkowie rady bardzo pozytywnie wyrażali się na ten temat. "Nie wydaje nam się aby ten bodziec fiskalny był nadmierny, zbyt duży, ryzykowny, coś takiego" - oświadczył Glapiński.

"Czuję niedosyt tych spotkań"

Glapiński pytany był, czy nie boi się spotkania z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Zaznaczył, że może odpowiedzieć krótko: "Nie. Z przyjemnością się z nim zawsze spotykam i czuję niedosyt tych spotkań".

"Znamy się od początku lat 90. Jeden z najbardziej interesujących rozmówców, jakiego znam" - dodał szef banku centralnego.

Zgodnie z zapisami konstytucji, prezes NBP jest powoływany przez Sejm na wniosek prezydenta, na sześć lat. Adam Glapiński objął stanowisko prezesa NBP w 2016 roku; jego kadencja kończy się więc w 2022 r.