"Teraz będzie jawność zarobków, mamy ustawę. Jak będzie trzeba w internecie opublikować nasze zdjęcia rentgenowskie, też to zrobimy. Wszystko może być jawne, na wszystko się zgodzimy w imię zgody narodowej" - w ten sposób prezes NBP Adam Glapiński skomentował ustawę o NBP ujawniającą zarobki kadry kierowniczej banku. Zaapelował też o to, by wszystkie instytucje państwowe odtajniły wynagrodzenia swoich pracowników.

Zdjęcie Prezes NBP Adam Glapiński /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

"Co do ustawy nie będę komentował ustawy, która jeszcze nie jest ustawą, bo musi być jeszcze formalnie przez Sejm przegłosowana z tą jedną poprawką, pomyłką legislacyjną i podpisana przez prezydenta. Jeszcze nie rozmawiałem z prezydentem, nie wiem, jaką opinię ma na ten temat, w najbliższym czasie będę rozmawiał" - powiedział na środowej konferencji po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej szef NBP pytany o to, czy będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą nt. ustawy o NBP.

Dodał, że "na pewno taka rozmowa jest potrzebna". "Prezydent na pewno chciałby dowiedzieć się czegoś więcej, o tym jak ustawa wpłynie na prace banku, co o tym myślimy" - ocenił Glapiński.

"Dopóki jestem prezesem (NBP -PAP), jeszcze trzy lata, to na pewno nikt nie naruszy niezależności banku centralnego i nie pozwolimy sobie tutaj tej nienaruszalności naruszać, łącznie z całą RPP i zarządem" - podkreślił prezes NBP.

Glapiński zaapelował też o to, by wszystkie instytucje państwowe odtajniły zarobki pracowników.



"Od 42 lat jestem pracownikiem naukowym i tam są zarobki niejawne. Jeden profesor może zarabiać osiem razy tyle co inny, to jest normalne. Skoro pan wicepremier Jarosław Gowin mówi, że zarobki w NBP są niegodziwe, to apeluję, żeby odtajnił zarobki na uczelniach. Apelujemy, żeby wszystkie instytucje publiczne odtajniły zarobki swoich pracowników" - stwierdził prezes NBP.