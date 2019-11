Głosowanie w sprawie KRS. PiS mówi o problemach technicznych, opozycja ma inne zdanie

Nie milkną echa nocnego głosowania w Sejmie w sprawie członków Krajowej Rady Sądownictwa. Przedstawiciele PiS twierdzą, że to problemy techniczne zgłaszane przez posłów w trakcie głosowania zdecydowały o tym, że marszałek Sejmu postanowiła o drugim podejściu. Innego zdania jest opozycja, która wskazuje, że głosy oddali wszyscy i nikt nie zgłosił awarii.

Zdjęcie Poseł PO-KO Michał Szczerba podczas posiedzenia Sejmu / Leszek Szymański /PAP

Sejm wybrał w czwartek w nocy posłów PiS - Marka Asta, Arkadiusza Mularczyka, Bartosza Kownackiego i Kazimierza Smolińskiego - na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Głosowanie miało burzliwy przebieg.

Pierwsze z głosowań zostało przerwane przez marszałek Sejmu Elżbietę Witek. "Jest prośba posłów PO, że nie działa system do głosowania" - powiedziała. "Wyniki, wyniki" - skandowali posłowie opozycji. "Decyzją marszałka anuluję głosowanie" - zdecydowała Witek.

"Marszałek Sejmu Elżbieta Witek zachowała się prawidłowo w czasie głosowania nad wyborem posłów do Krajowej Rady Sądownictwa" - uważa wicepremier Jacek Sasin, wskazując, że to problemy techniczne były powodem powtórnego głosowania. "(Marszałek - red.) musi stać na straży tego, aby każdy poseł mógł zrealizować swoje prawo zagłosowania w ważnym głosowaniu. Jeśli były zgłaszane z sali liczne uwagi, że nie działa aparatura do głosowania, że posłowie nie są w stanie prawidłowo oddać głosu, to pani marszałek nie miała innego wyjścia, jak powtórzyć to głosowanie" - zaznaczył.

Innego zdania jest opozycja.

Poseł KO Michał Szczerba, który wcześniej na Twitterze wskazywał, kto może stać za słowami "Trzeba anulować, bo my przegramy", twierdzi, że nikt nie zgłosił awarii.

"Zastępca Szefa Kancelarii potwierdził, że wszyscy obecni oddali głos: 442. Nikt nie zgłosił awarii karty. Komunikowano pomyłki w wyborze" - napisał.

Bogusław Sonik, także poseł KO, twierdzi natomiast, że za problemy przy wyborze członków KRS odpowiada brak "próby generalnej" przed głosowaniem, które pierwszy raz odbyło się z użyciem "białego przycisku".

"Przy wyborze członków KRS, po raz pierwszy odbyło się głosowanie z użyciem białego przycisku. Tzn., iż można było oddać głos tylko za wybranymi kandydatami /max. 4/, to zdezorientowało część posłów. Inne przyciski /przeciw, wstrzymanie/ były wyłączone. Brakło próby generalnej" - wyjaśnił we wpisie kwestie techniczne.