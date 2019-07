Głosy oburzenia po specustawie o Westerplatte. "Niektórzy tracą kontakt z rzeczywistością"

W sprawie Westerplatte prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz będzie traktowana po partnersku, a jej głos zostanie wysłuchany - zapewnił szef KPRM Michał Dworczyk. Jego zdaniem, osoby, które starają się "zrobić awanturę" wokół specustawy, kierują się politycznymi interesami. Z kolei marszałek Senatu Stanisław Karczewski uważa, że "władzom Gdańska została złożona oferta, która jest bardzo fair".

Zdjęcie Pomnik Obrońców Wybrzeża na Westerplatte /Wojciech Stróżyk /Reporter

W czwartek Sejm uchwalił specustawę dotyczącą budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 w Gdańsku. Projekt ustawy autorstwa posłów PiS był krytykowany przez opozycję oraz władze Gdańska. Za uchwaleniem ustawy głosowało 262 posłów, przeciw było 164, od głosu wstrzymał się jeden. Wcześniej posłowie odrzucili wniosek o odrzucenie ustawy oraz cztery poprawki dotyczące m.in. zmiany jej tytułu.



"Przed chwilą w Sejmie byliśmy świadkami troski o pamięć w wydaniu PiS. Mimo to wierzę, że można inaczej i się nie poddam. We wtorek posiedzenie komisji kultury w @PolskiSenat" - napisała na Twitterze w czwartek prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Dworczyk: To nie pani prezydent podyktuje szczegóły

Reklama

Pytany w piątek w radiowej Trójce, czy miasto Gdańsk będzie miało coś do powiedzenia w sprawie organizacji muzeum i zagospodarowania terenu Westerplatte, Dworczyk przytaknął. "Pan minister Sellin (wiceminister kultury Jarosław Sellin), który prowadzi ten projekt, mówił o tym wielokrotnie" - dodał. "Trzeba sobie uczciwie powiedzieć: to nie pani prezydent podyktuje szczegóły związane z tym, jak ma to muzeum wyglądać, ale będzie traktowana po partnersku i będzie na pewno jej głos wysłuchany" - powiedział.

"Wczoraj w parlamencie, kiedy dyskutowaliśmy na temat tej ustawy, miałem poczucie, że niektórzy parlamentarzyści opozycji całkowicie tracą kontakt z rzeczywistością" - mówił Dworczyk. Weług niego, specustawa była przedstawiana jako "jakiś rodzaj opresji na Gdańsku, chęć zrobienia krzywdy pamięci o naszej historii i przykrości gdańszczanom".

Zdaniem szefa KPRM sednem sporu jest to, że Westerplatte przez ostatnie kilkadziesiąt lat "wyglądało w sposób - można użyć dużego słowa - haniebny". "Jeżeli miejsce, które jest symbolem dla wszystkich Polaków, w którym rozpoczęła się II wojna światowa (...), było po prostu zdewastowane, jeżeli przez ostatnie kilkadziesiąt lat tak się właśnie działo, a teraz rząd proponuje, żeby zbudować tam muzeum, aby zainwestować sto kilkadziesiąt milionów złotych z budżetu państwa, aby władze Gdańska uczestniczyły w komitecie honorowym, miały wpływ na ten cały proces - to wydaje mi się, że ocena może być tylko jedna, pozytywna" - powiedział.

Jego zdaniem "te osoby, które starają się zrobić z tego awanturę, kierują się jakimiś partykularnymi politycznymi interesami".

Karczewski: Z władzami Gdańska nie można było się dogadać

Także marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że "absolutnie nie rozumie emocji opozycji". "Jest gotowość rządu, żeby to miejsce było zagospodarowane, żeby to miejsce było godne nie tylko w dniu 1 września" - podkreślił podczas rozmowy na antenie "Polskiego Radia".

Dodał, że bywa często na Westerplatte z gośćmi, których przyjmuje jako marszałek Senatu. "Mogłem obejrzeć w ostatnim roku, czy w ostatnich dwóch latach, kilkukrotnie to miejsce i byłem zbulwersowany, byłem zaskoczony, że to miejsce tak wygląda, ja miałem inny obraz w ogóle Westerplatte" - zaznaczył Karczewski.

Podkreślił jednocześnie znaczenie Westerplatte dla polskiej historii. "Absolutnie rozumiem decyzję premiera (Piotra) Glińskiego o tym, żeby przeznaczyć pieniądze na zagospodarowanie tego rejonu" - mówił marszałek Senatu.

Według Karczewskiego nie można było się "dogadać" z władzami Gdańska ws. Westerplatte. "Ale jest przecież oferta - przyjdźcie tu również i decydujcie jak to będzie wyglądać. To jest oferta bardzo rzetelna, oczywista i bardzo fair. To miejsce będzie dla wszystkich Polaków, bo to jest miejsce naszej pamięci, miejsce święte" - podkreślił.

Zobacz też: Burzliwa debata o ustawie ws. Muzeum Westerplatte

Co zakłada specustawa?

Specustawa określa m.in. inwestycje w zakresie budowy placówki, w tym roboty budowlane, dostawy lub usługi z tym związane, a także jego lokalizację na terenie obejmującym obszar położony na półwyspie Westerplatte w Gdańsku. Wymienia też konkretne działki lokalizacji placówki leżące w granicach administracyjnych miasta Gdańska w obrębie geodezyjnym nr 062 (to teren, gdzie co roku odbywają się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej).

Grunty na półwyspie Westerplatte należą do kilkunastu właścicieli - są wśród nich m.in. Straż Graniczna a także prywatne i państwowe firmy. Jednak większość terenu, na którym w okresie międzywojennym działała Wojskowa Składnica Tranzytowa, należy dziś do miasta Gdańsk. Jest to ok. 9 ha na półwyspie, na którym to terenie znajdują się relikty budowli obronnych stanowiących niegdyś elementy składnicy a także wzgórze z Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

Wiosną 2018 r. dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej (MIIWŚ) w Gdańsku, którego oddziałem jest Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, przedstawiło koncepcję zagospodarowania na nowo terenu na Westerplatte. Projekt Muzeum o wartości ok. 100 mln zł przewiduje m.in. odbudowę kilku obiektów, które służyły Wojskowej Składnicy Tranzytowej. W kwietniu ub.r. MIIWŚ wystąpiło do miasta z propozycją przejęcia (a opcjonalnie zakupu za 2 mln zł) terenu na Westerplatte, by zrealizować tam swoje plany.