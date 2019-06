Gowin: Jesteśmy zainteresowani teką w KE dotyczącą klimatu i energii

Teka komisarza UE ds klimatycznych i energii, to obszar, którym jesteśmy zainteresowani, ale mam świadomość, że po uzasadnionym wecie premiera Mateusza Morawieckiego do zapisów dotyczących neutralności klimatycznej, szanse na objęcie tej teki są mniejsze - ocenił wicepremier Jarosław Gowin.

Zdjęcie Wicepremier Jarosław Gowin /Marcin Burniecki /Reporter

Gowin pytany był w piątek w radiowej Trójce, o to, kto będzie polskim komisarzem w UE. "To jest pytanie drugorzędne, bo pierwszorzędne pytanie dotyczy tego, jaką tekę obejmie" - odpowiedział wicepremier.



Jak dodał, "w zależności od tego, jaka to będzie teka, będziemy szukali konkretnej osoby".

Dopytywany, czy jest szansa na tekę, która obejmuje energię, klimat, Gowin odparł: "Teka dotycząca energii i klimatu to jest obszar, którym jesteśmy zdecydowanie zainteresowani, ale mam też świadomość, że po uzasadnionym wecie pana premiera Mateusza Morawieckiego szanse na objęcie przez polskiego komisarza tej teki są mniejsze".

Veto na szczycie

W ubiegłym tygodniu podczas szczytu UE, zapisy wniosków końcowych, które mówiły o dojściu UE do neutralności klimatycznej do 2050 r., zostały zablokowane przez Polskę i kilka innych państw unijnych. Według nieoficjalnych informacji, oprócz Polski były to: Węgry, Czechy i Estonia.

Strategia klimatyczna, nad którą od jakiegoś czasu pracuje UE, ma wyznaczać nowe cele dotyczące redukcji gazów cieplarnianych i zdecyduje o tym, jaki będzie kształt unijnej polityki w tym zakresie na najbliższe dekady. Scenariusz, który zakłada, że do 2050 roku unijna gospodarka będzie neutralna pod względem emisji CO2, oznacza, że będzie ona tyle samo pochłaniała, co emitowała gazów cieplarnianych.

Warszawa sprzeciwiła się zapisom ze szczytu m.in. przez brak wyliczeń, jakie będą koszty nowego celu. W projekcie wniosków były wprawdzie sformułowania o tym, że transformacja miałaby być tak przeprowadzona, aby chronić europejską konkurencyjność, zapewniać sprawiedliwość oraz brać pod uwagę uwarunkowania poszczególnych państw członkowskich, ale okazało się to niewystarczające.

Zamiast 2050 r., który został wykreślony z wniosków końcowych, zapisano w nich odniesienie do porozumienia paryskiego. W przypisie znalazło się jednak zdanie, że dla znaczącej większości krajów członkowskich 2050 r. ma być rokiem dojścia do neutralności klimatycznej.

Część państw UE chciała, aby szef Rady Europejskiej Donald Tusk przygotował deklarację dla ambitnych państw. Ten jednak miał powiedzieć: "To nie moja rola".

Komisja Europejska, która jesienią ubiegłego roku przedstawiła długoterminową wizję neutralnej dla klimatu gospodarki do 2050 r., wskazała, że jej realizacja będzie wymagać wspólnych działań w siedmiu obszarach. Chodzi o efektywność energetyczną; energię ze źródeł odnawialnych; czystą, bezpieczną i opartą na sieci mobilność; konkurencyjny przemysł i gospodarkę o obiegu zamkniętym; infrastrukturę i połączenia międzysystemowe; biogospodarkę i naturalne pochłaniacze dwutlenku węgla, a także wychwytywanie i składowanie CO2 w celu rozwiązania problemu pozostałych emisji.