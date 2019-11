To prawdopodobnie definitywne rozstanie się DonaldaTuska z polską polityką - mówi wicepremier Jarosław Gowin o decyzji Tuska, że nie będzie startował w wyborach prezydenckich. Tusk pozostanie niewykorzystaną szansą dla Polski, który jako polityk przedkładał interes własny nad dobro kraju - dodał.

Szef Rady Europejskiej, były premier Donald Tusk ogłosił we wtorek, że nie będzie kandydował w zbliżających się wyborach prezydenckich. "Do tego potrzebna jest kandydatura, która nie jest obciążana bagażem trudnych, niepopularnych decyzji, a ja takim bagażem jestem obciążony od czasów, kiedy byłem premierem" - powiedział Tusk w oświadczeniu dla Polsat News i TVN24.

Gowin powiedział we wtorek Onetowi, że nie jest zaskoczony tą wiadomością. "O ile przez ostatnie cztery lata mówiłem, że Donald Tusk na pewno wróci do polskiej polityki, to w ostatnich tygodniach po jego wypowiedzi na temat tego, jaki typ polityka powinien reprezentować opozycję, wiedziałem wyraźnie, że Donald Tusk powiedział 'pas' - powiedział.

"Jest to prawdopodobnie definitywne rozstanie się Donalda Tuska z polską polityką" - ocenił wicepremier. "Donald Tusk pozostanie wielką niewykorzystaną szansą dla Polski, który jako polityk bardziej przedkładał interes własny nad dobro kraju" - dodał.

Donald Tusk zapowiedział, że w wyborach prezydenckich będzie wspierał kandydata opozycji.